Суд продовжив термін досудового розслідування у справі вбивства Гандзюк до 3 липня

Шевченківський суд Києва продовжив термін досудового слідства у справі вбивства радниці міського голови Херсона Катерини Гандзюк ще на 4 місяці - тобто до 3 липня.

У такий спосіб суд задовольнив клопотання прокуратури, яка наголошувала - упродовж 7 місяців слідство не встигло завершити всі необхідні експертизи, зокрема судово-медичні та судово-психологічні, повідомляє Hromadske.

Також слідство має провести комп'ютерно-технічну аналітику щодо інформації, отриманої з техніки підозрюваних та телефонних розмов.

Сторона обвинувачення наголосила на необхідності допиту підозрюваних на поліграфі, проведенні додаткових та одночасних допитів підозрюваних, а також отриманні відомостей від органів державної влади. Ця інформація, за даними прокуратури, дасть можливість отримати додаткові докази.

На засіданні були присутні семеро фігурантів справи вбивства Гандзюк зі своїми адвокатами. Також на одну окрему процесуальну дію був залучений захисник для Олексія Левіна (Левін нині перебуває у розшуку).



Інфографіка: Hromadske

Захисники підозрюваних займали неодностайну позицію. Дехто просив відмовити у задоволенні клопотання прокуратури, інші - продовжити лише на місяць, два, наголошуючи на тому, що слідство мало достатньо часу.

Підозрювані підтримали своїх адвокатів.

Водночас адвокати підозрюваного Владислава Мангера клопотали про забезпечення безпеки потерпілого у справі - Віктора Гандзюк.

Зазначимо, що поліція вдягнула електронний браслет на голову Херсонської обласної ради Владислава Мангера, підозрюваного в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк.

Нагадаємо, голова Херсонської облради Владислав Мангер, якого підозрюють в організації вбивства радниці міськголови Херсону Катерини Гандзюк, вийшов із СІЗО.

Раніше за голову Херсонської облради Владислава Мангера, підозрюваного в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк, внесли заставу.

15 лютого Шевченківський суд Києва ухвалив рішення, згідно з яким голову Херсонської облради Владислава Мангера, якого підозрюють у замовленні вбивства активістки Катерини Гандзюк, взято під варту на 17 днів із правом внесення застави у сумі 2 мільйони 497 тисяч 300 гривень.

Довідка. 31 липня 2018 року в центрі Херсона Катерину Гандзюк облили кислотою. 4 листопада вона померла в лікарні.