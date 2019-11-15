Вищий антикорупційний суд відмовився заарештувати голову правління Райффайзен Банку Аваль Олександра Писарука і встановив йому заставу в розмірі 5 млн гривень.

Рішення про запобіжний захід Писаруку було оголошено вранці в п'ятницю, повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, передає LB.ua.

Писарук повинен внести заставу впродовж 5 днів, здати на зберігання закордонний паспорт і надіти електронний браслет.

Нагадаємо, Писарук - один із найавторитетніших банкірів в Україні. Він працював заступником голови НБУ з липня 2014 року до кінця грудня 2015 року, після чого зайняв посаду старшого експерта з фінансового сектору в Міжнародному валютному фонді. Восени 2019 року він очолив правління Райффайзен банку Аваль.

Писарук - один із десяти підозрюваних у справі про розкрадання 1,2 млрд гривень Національного банку.

У жовтні 2014 року VAB Банк, у якого виникли проблеми з ліквідністю, звернувся до НБУ з клопотанням надати йому стабілізаційний кредит під заставу нерухомого майна. За версією слідства, VAB Банк не подав усіх необхідних для цього документів (наприклад, програму фінансового оздоровлення банку), але правління Нацбанку видало йому 1,2 млрд гривень.

Вартість нерухомості, переданої в заставу, була завищена майже в 25 разів. Експертиза, проведена під час досудового розслідування встановила, що реальна вартість закладеної нерухомості становить 72,62 млн гривень, а не 1,8 млрд гривень, як заявив VAB.

Через 40 днів після видачі стабкредиту VAB Банк збанкрутував. Гроші Нацбанку не повернули.

Нагадаємо, що як повідомляє прес-служба Національного банку України (НБУ), про це свідчать результати щорічної оцінки стійкості банків, яку проводив центробанк із травня 2019 року. У рамках оцінки стійкості всі банки проходили оцінку якості активів, а 29 додатково проходили стрес-тестування.