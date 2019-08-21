Суд зобов'язав НАБУ відкрити справи проти Порошенка і Клімкіна
Відповідне рішення суду опубліковане в Єдиному державному реєстрі судових рішень, інформує "Громадське".
НАБУ має внести провадження до Єдиного реєстру досудових розслідувань не пізніше 24 годин після отримання копії постанови.
Заявник подав у НАБУ заяву про вчинення Порошенком і Клімкіним кримінальних правопорушень за статтею про "зловживання владою або службовим становищем".
Нагадаємо, що 13 серпня Печерський районний суд Києва дав дозвіл допитати Порошенка у Державному бюро розслідувань із застосуванням поліграфа.
12 серпня Петро Порошенко прийшов на допит у Державне бюро розслідувань.
Допит тривав дві години.
Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба заявив, що допит Порошенка стосувався ухилення від податків під час купівлі-продажу телеканалу "Прямий".
Глава ДБР також пригрозив Порошенку допитом на детекторі брехні.
Водночас, Петро Порошенко заявив, що готовий пройти детектор брехні в прямому ефірі на телеканалі "Прямий".
Адвокат екс-президента Петра Порошенка Ігор Головань переконаний, що ажіотаж навколо поліграфа слідство використовує, щоб приховати, що в нього немає доказів у справах, де Порошенко проходить як свідок.
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