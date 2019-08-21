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Суд зобов'язав НАБУ відкрити справи проти Порошенка і Клімкіна

Водночас, у судовому рішенні не уточнюється, в чому конкретно полягали злочини Порошенка і Клімкіна
Солом'янський районний суд Києва зобов'язав Національне антикорупційне бюро України відкрити кримінальні провадження щодо п'ятого президента України Петра Порошенка і міністра закордонних справ країни Павла Клімкіна.
Суд зобов Зліва направо: міністр закордонних справ України Павло Клімкін, президент України Петро Порошенко, заступник глави Адміністрації президента України Валерій Чалий. Фото: Михайло Палінчак / прес-служба президента України / DYVYS

Відповідне рішення суду опубліковане в Єдиному державному реєстрі судових рішень, інформує "Громадське".

НАБУ має внести провадження до Єдиного реєстру досудових розслідувань не пізніше 24 годин після отримання копії постанови.

Заявник подав у НАБУ заяву про вчинення Порошенком і Клімкіним кримінальних правопорушень за статтею про "зловживання владою або службовим становищем".

Нагадаємо, що 13 серпня Печерський районний суд Києва дав дозвіл допитати Порошенка у Державному бюро розслідувань із застосуванням поліграфа.

12 серпня Петро Порошенко прийшов на допит у Державне бюро розслідувань.

Допит тривав дві години.

Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба заявив, що допит Порошенка стосувався ухилення від податків під час купівлі-продажу телеканалу "Прямий".

Глава ДБР також пригрозив Порошенку допитом на детекторі брехні.

Водночас, Петро Порошенко заявив, що готовий пройти детектор брехні в прямому ефірі на телеканалі "Прямий".

Адвокат екс-президента Петра Порошенка Ігор Головань переконаний, що ажіотаж навколо поліграфа слідство використовує, щоб приховати, що в нього немає доказів у справах, де Порошенко проходить як свідок.

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