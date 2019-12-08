Труба пригрозив Порошенку допитом на детекторі брехні

Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба заявив, що допит п'ятого президента Петра Порошенка стосувався ухилення від податків під час купівлі-продажу телеканалу "Прямий".

"Не виключаємо, що наступний допит буде проведений із застосуванням поліграфа. До слова, це зовсім не страшно – всі наші працівники проходять таке психофізіологічне дослідження кожен рік", - зазначив Труба у Telegram.

У свою чергу адвокат Порошенка Ігор Головань стверджує, що слідчі самі не розуміють, яке саме ухилення від сплати податків було, скільки коштів не заплачено і тому подібне.

"Я вам скажу, що там взагалі не було про що говорити. Петро Олексійович був як свідок. Наскільки міг, дав вичерпні відповіді. Чи вони влаштують слідчих, то ми побачимо", - сказав він.

За його словами, головне завдання кримінальних справ проти Порошенка - це тиск на нього і його політичну силу.

При цьому адвокат висловив упевненість, що українські правоохоронні органи перебувають під зовнішнім контролем.

"Слідчі ДБР дуже соромляться своїх питань і там є чому соромитися, бо вони дуже яскраво демонструють, наскільки панове слідчі розуміються по тих питаннях, по яких допитували", - сказав Головань.

Він додав, що крім того Порошенко "перевиконав план", бо приніс додаткові відповіді питання для попереднього допиту що стосувався продажу заводу "Кузня на Рибальському".

"Ми принесли додаткові відповіді. Бо там іноді треба щось згадати і перевірити", - зазначив адвокат.

Дату наступного допиту він відмовився називати.

Нагадаємо, що 12 серпня Петро Порошенко прийшов на допит у Державне бюро розслідувань. Біля відомства на нього чекали його прихильники, серед яких і його син Михайло. Підтримати Порошенка прийшли його соратники, кандидати від "Європейської солідарності" Вікторія Сюмар, Артур Герасимов та Микола Величкович.

6 серпня ДБР порушило справу про поїздку Порошенка на Мальдіви. Слідчі збираються перевірити чутки про те, що він літав на відпочинок під чужим ім'ям.

Журналісти програми "Схеми" з'ясували, що Порошенко вилетів з Києва 1 січня літаком бізнес-класу Falcon 7X приватної турецької авіакомпанії Setair. Згідно з документами, ним летіла не сім'я президента, а люди з абсолютно іншими іменами.

У відповідь партія Порошенка заявила, що вважає безперспективною "мальдівську" справу ДБР.

Водночас, Державне бюро розслідувань заявило, що не буде розкривати інформацію у відкритих кримінальних провадженнях, у яких фігурує експрезидент Петро Порошенко.