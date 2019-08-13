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Суд дозволив ДБР допитати Порошенка з детектором брехні

"Проходження поліграфа може бути лише за його згоди"
Суд дав дозвіл на допит у Державному бюро розслідувань п’ятого президента Петра Порошенка із застосуванням поліграфа.
Суд дозволив ДБР допитати Порошенка з детектором брехні Фото: Поліщук Максим / УНІАН

"Була ухвала суду. Є санкція на проходження Петром Порошенком поліграфа, але тут важливо, що проходження поліграфа може бути лише за його згоди", - інформує УП із посиланням на прес-службу ДБР.

Нагадаємо, що 12 серпня Петро Порошенко прийшов на допит у Державне бюро розслідувань.

Допит тривав дві години.

Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба заявив, що допит Порошенка стосувався ухилення від податків під час купівлі-продажу телеканалу "Прямий".

Глава ДБР також пригрозив Порошенку допитом на детекторі брехні.

Водночас, Петро Порошенко заявив, що готовий пройти детектор брехні в прямому ефірі на телеканалі "Прямий".

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