ПОЛІТИКА НОВИНИСуд дав дозвіл на допит у Державному бюро розслідувань п’ятого президента Петра Порошенка із застосуванням поліграфа.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Суд дозволив ДБР допитати Порошенка з детектором брехні
"Проходження поліграфа може бути лише за його згоди"
Фото: Поліщук Максим / УНІАН
"Була ухвала суду. Є санкція на проходження Петром Порошенком поліграфа, але тут важливо, що проходження поліграфа може бути лише за його згоди", - інформує УП із посиланням на прес-службу ДБР.
Нагадаємо, що 12 серпня Петро Порошенко прийшов на допит у Державне бюро розслідувань.
Допит тривав дві години.
Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба заявив, що допит Порошенка стосувався ухилення від податків під час купівлі-продажу телеканалу "Прямий".
Глава ДБР також пригрозив Порошенку допитом на детекторі брехні.
Водночас, Петро Порошенко заявив, що готовий пройти детектор брехні в прямому ефірі на телеканалі "Прямий".
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