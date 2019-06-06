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Суддю, який поновив підозрюваного у вбивстві хлопчика поліцейського, визнали доброчесним

Тепер він отримає підвищену зарплату та право на довічне суддівство
Вища кваліфікаційна комісія суддів визнала суддю Окружного адмінсуду Києва Дмитра Костенка доброчесним.
Суддю, який поновив підозрюваного у вбивстві хлопчика поліцейського, визнали доброчесним Фото: Громадське

У січні 2018-го саме цей суддя поновив на посаді поліцейського Петровця, якого зараз підозрюють у вбивстві 5-річного хлопчика Кирила Тлявова з Переяслава-Хмельницького, повідомив адвокат Роман Маселко, інформує Hromadske.

"Суддя вирішив, що поліцейський, який на тестах не набрав навіть мінімальні бали (44 при мінімальних 50), був звільнений незаконно. Костенко повернув йому повноваження, зброю та 82 тисячі грн компенсації", – зазначив Маселко.

Також адвокат повідомив, що у 2017 році "суддя збив на автомобілі дівчинку. Але покарали не суддю, а батька дівчинки"

Раніше генерала поліції Дмитра Ценова, який подав рапорт про звільнення з посади у зв'язку з убивством хлопчика Кирила Тлявова в Переяслав-Хмельницькому, 6 червня призначили на нову посаду в ООС. Він стане керівником поліцейських сил у зоні проведення операції Об'єднаних сил.

Нагадаємо, 31 травня до реанімаційного відділення "Переяслав-Хмельницької ЦРЛ" доставили хлопчика із закритою черепно-мозковою травмою, забоєм головного мозку, внутрішньомозковою гематомою та переломом скроневої кістки. У лікарні в дитини виявили кульове поранення і направили до медзакладу Києва. Основна версія, що дитину випадково поранили працівники поліції, які на підпитку у позаробочий час стріляли неподалік від місця, де гуляв хлопчик. Обох підозрюваних затримали.

Лікарі не змогли дістати кулю з черепа п'ятирічної дитини, 3 травня у київській лікарні від вогнепального поранення - хлопчик помер.

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06 06 2019 14:49
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