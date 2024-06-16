Сунак про капітуляцію України: "цього ніколи не станеться"

росія прагне капітуляції України, але цього ніколи не станеться.

Про це заявив прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак, під час трансляції першого пленарного засідання Саміту миру.

"Нам варто спитати: чому росія відчуває, що їй аж так загрожує саміт, де обговорюють основоположні принципи територіальної цілісності, продовольчої та ядерної безпеки?", - наголосив Сунак.

Прем’єр звернув увагу, що росія напередодні Саміту намагалася зірвати його, бо "відчуває загрозу від обговорення принципів міжнародного права".

За його словами, незадовго до Саміту миру представник рф в ООН заявив, що єдиною темою міжнародних зустрічей щодо України має бути "безумовна капітуляція київського режиму".

"Що ж, цього ніколи не станеться. Бо агресія не може й не повинна взяти гору", - відповів Сунак на слова представника росії.

Зранку ми повідомляли, що Reuters опублікував проєкт підсумкової декларації учасників Саміту миру.