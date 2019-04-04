Супрун розповіла, де найкраще здати аналізи на перевірку вмісту наркотиків і алкоголю

"В Україні є не так багато лабораторій, що можуть зробити таке дослідження. Ще менше - гарантувати, що воно буде проведене якісно. Найбільш сучасне обладнання для цього є лише в антидопінговому центрі олімпійського комітету"

В.о. міністра з охорони здоров'я Уляна Супрун заявила, що найсучасніше обладнання для перевірки вживання наркотиків і алкоголю є в антидопінговому центрі олімпійського комітету.

"Для ґрунтовного аналізу необхідне специфічне обладнання, яке діє за зовсім іншим методом. Це має бути тривалий процес дослідження (2-3 дні) на основі аналітичної хімії. А саме: хромато-масс-спектометрія. Все інше, наприклад тест-полоски, що обіцяють результат за 15 хвилин, не є достовірним показником", - написала Уляна Супрун у Facebook.

За її словами, у нашій державі мало лабораторій, які роблять подібні ґрунтовні дослідження.

"В Україні є не так багато лабораторій, що можуть зробити таке дослідження. Ще менше - гарантувати, що воно буде проведене якісно. Найбільш сучасне обладнання для цього є лише в антидопінговому центрі олімпійського комітету", - зазначила Супрун.

У цьому центрі співробітники регулярно працюють зі спортсменами щоб визначити, чи вживають вони заборонені речовини.

"На цьому обладнанні аналізують такі біологічні матеріали: сечу, волосся, нігті та навіть кров, де наркотики дуже швидко метаболізуються. Якщо людина регулярно (1-2 рази на тиждень вживає наркотики), такий метод це підтвердить", - розповідає в.о. міністра з охорони здоров'я.

Водночас наявність алкоголю в організмі легше підтвердити, ніж наркотики. Однак, він швидше виводиться з організму.

Наркотичні речовини або алкоголь зберігаються в біологічних матеріалах людини з різною тривалістю. Вона залежить від того, як часто людина їх вживає. Зокрема у сечі алкоголь зберігається 10-12 годин, а різні види наркотиків від доби до 30 днів. У крові алкоголь міститься добу, а різні наркотичні речовини від години до 24 годин.

У волоссі сліди наркотичних речовин з’являються після одного тижня від часу вживання. Однак зберігаються там дуже довго — до 90 днів та навіть більше.

В нігтях сліди наркотичних речовин можуть залишатися від 3 до 5 місяців у нігтях на руках та від 8 до 14 місяців у нігтях на ногах.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський відмовляється здавати аналізи у медпункті стадіону "Олімпійський", як пропонував чинний президент Петро Порошенко.