Сутички під будівлею МВС: як затримували Шабуніна, - ВІДЕО

Правоохоронці відтіснили активістів, які прийшли із закликами про відставку та санкції проти керівника міністерства Арсена Авакова

Під будівлею Міністерства внутрішніх справ сталася сутичка, правоохоронці спочатку затримали голову ГО "Центр протидії корупції" Віталія Шабуніна, а потім відпустили.

Між правоохоронцями і активістами сталася штовханина, коли активісти намагалися обгородити вхід до будівлі стрічкою. Про це свідчить трансляція ЦПК з місця події.

Під МВС поліція не дає проводити акцію. Утримують активістів pic.twitter.com/qrF6PZzM14 — ЦПК / Шабунін (@Shabunin) 14 мая 2019 г.

Під час сутички силовики затримали главу ЦПК Шабуніна і намагалися заштовхати в будівлю, але згодом його відпустили.

Мітингарів відтіснили від будівлі МВС.

Водночас, їм вдалося передати представнику приймальні відомства Миколі Ковальчуку табличку з вимогами Авакову.

Активісти зазначають, що Ковальчук не пояснив, чому на будівлю МВС не можна повісити стрічку.

Подібну акцію активісти провели під ГПУ, їм ніхто не перешкоджав. Прихильники ЦПК обгородили будівлю Генпрокуратури стрічкою із закликами про відставку очільника Юрія Луценка.

20 громадських організацій подали заяви до Міністерства фінансів США про накладення персональних санкцій на генпрокурора Юрія Луценка та міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.