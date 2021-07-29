СПОРТ НОВИНИПерша "ракетка" України Еліна Світоліна не змогла пробитися у фінал тенісного турніру Олімпійських ігор в Токіо (Японія).Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Світоліна програла Вондроушовій і зіграє за "бронзу" тенісного турніру Ігор-2020
Матч тривав 1 годину 5 хвилин
Фото: Jimmie48 Tennis Photography
У півфінальному поєдинку змагань посіяна під 4-м номером Світоліна зазнала поразки від Маркети Вондроушової з Чехії - 3:6, 1:6, передає Укрінформ.
Матч тривав 1 годину 5 хвилин.
В суботу, 31 липня, Світоліна боротиметься за "бронзу" Ігор-2020 у протистоянні з Оленою Рибакіною з Казахстану.
У фіналі токійської Олімпіади Вондроушова зустрінеться зі швейцаркою Беліндою Бенчич.
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