Світоліна програла Вондроушовій і зіграє за "бронзу" тенісного турніру Ігор-2020 Матч тривав 1 годину 5 хвилин

Перша "ракетка" України Еліна Світоліна не змогла пробитися у фінал тенісного турніру Олімпійських ігор в Токіо (Японія).

Фото: Jimmie48 Tennis Photography

У півфінальному поєдинку змагань посіяна під 4-м номером Світоліна зазнала поразки від Маркети Вондроушової з Чехії - 3:6, 1:6, передає Укрінформ. Матч тривав 1 годину 5 хвилин. В суботу, 31 липня, Світоліна боротиметься за "бронзу" Ігор-2020 у протистоянні з Оленою Рибакіною з Казахстану. У фіналі токійської Олімпіади Вондроушова зустрінеться зі швейцаркою Беліндою Бенчич. Читайте також: Трьох українських легкоатлетів відсторонили від участі в Олімпіаді

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