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Світоліна програла Вондроушовій і зіграє за "бронзу" тенісного турніру Ігор-2020

Матч тривав 1 годину 5 хвилин
Перша "ракетка" України Еліна Світоліна не змогла пробитися у фінал тенісного турніру Олімпійських ігор в Токіо (Японія).
Світоліна програла Вондроушовій і зіграє за "бронзу" тенісного турніру Ігор-2020 Фото: Jimmie48 Tennis Photography
У півфінальному поєдинку змагань посіяна під 4-м номером Світоліна зазнала поразки від Маркети Вондроушової з Чехії - 3:6, 1:6, передає Укрінформ.
 
Матч тривав 1 годину 5 хвилин.
 
В суботу, 31 липня, Світоліна боротиметься за "бронзу" Ігор-2020 у протистоянні з Оленою Рибакіною з Казахстану.
 
У фіналі токійської Олімпіади Вондроушова зустрінеться зі швейцаркою Беліндою Бенчич.
 
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29 07 2021 16:33
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