СПОРТ НОВИНИТроє українських легкоатлетів: Михайло Гаврилюк, Назар Коваленко й Наталія Пироженко-Чорномаз відсторонені від участі в Олімпійських іграх в Токіо через недостатню кількість проведених допінг-проб.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Трьох українських легкоатлетів відсторонили від участі в Олімпіаді
Згідно з встановленими міжнародними правилами та особливими процедурами у відбірковий період перед головними офіційними міжнародними турнірами сезону кожен легкоатлет повинен здати відповідну кількість змагальних та позазмагальних допінг-проб
Фото: з вільних джерел
Про це повідомляє Федерація легкої атлетики України.
"Згідно з встановленими міжнародними правилами та особливими процедурами у відбірковий період перед головними офіційними міжнародними турнірами сезону кожен легкоатлет повинен здати відповідну кількість змагальних та позазмагальних допінг-проб", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у зв’язку з пандемією та, як наслідок, суттєвими змінами спортивного календаря змагань і термінів кваліфікаційного відбору на Ігри ХХХІІ Олімпіади, спортсмени, які відібралися на Олімпійські ігри в останні тижні перед закриттям кваліфікаційного вікна, повинні були здати три позазмагальні допінг-проби у дуже стислий, обмежений термін.
"Відповідно до вимог World Athletics та згідно з повідомленням Athletic Integrity Unit на адресу Федерації легкої атлетики України, Михайло Гаврилюк (метання молота), Назар Коваленко (спортивна ходьба) й Наталія Пироженко-Чорномаз (естафетна команда 4х400 метрів) не зможуть виступити на Іграх ХХХІІ Олімпіади в Токіо через недостатню кількість проведених вищезазначених проб", - наголошують у ФЛАУ.
Як повідомлялося, 26 липня триатлоністку Юлію Єлістратову тимчасово відсторонили від участі в Олімпіаді. Українка мала стартувати на Олімпійських іграх 27 липня.
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