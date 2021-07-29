Трьох українських легкоатлетів відсторонили від участі в Олімпіаді

Згідно з встановленими міжнародними правилами та особливими процедурами у відбірковий період перед головними офіційними міжнародними турнірами сезону кожен легкоатлет повинен здати відповідну кількість змагальних та позазмагальних допінг-проб

Троє українських легкоатлетів: Михайло Гаврилюк, Назар Коваленко й Наталія Пироженко-Чорномаз відсторонені від участі в Олімпійських іграх в Токіо через недостатню кількість проведених допінг-проб.

Про це повідомляє Федерація легкої атлетики України.

"Згідно з встановленими міжнародними правилами та особливими процедурами у відбірковий період перед головними офіційними міжнародними турнірами сезону кожен легкоатлет повинен здати відповідну кількість змагальних та позазмагальних допінг-проб", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у зв’язку з пандемією та, як наслідок, суттєвими змінами спортивного календаря змагань і термінів кваліфікаційного відбору на Ігри ХХХІІ Олімпіади, спортсмени, які відібралися на Олімпійські ігри в останні тижні перед закриттям кваліфікаційного вікна, повинні були здати три позазмагальні допінг-проби у дуже стислий, обмежений термін.

"Відповідно до вимог World Athletics та згідно з повідомленням Athletic Integrity Unit на адресу Федерації легкої атлетики України, Михайло Гаврилюк (метання молота), Назар Коваленко (спортивна ходьба) й Наталія Пироженко-Чорномаз (естафетна команда 4х400 метрів) не зможуть виступити на Іграх ХХХІІ Олімпіади в Токіо через недостатню кількість проведених вищезазначених проб", - наголошують у ФЛАУ.

Як повідомлялося, 26 липня триатлоністку Юлію Єлістратову тимчасово відсторонили від участі в Олімпіаді. Українка мала стартувати на Олімпійських іграх 27 липня.