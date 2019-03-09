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Світоліна вийшла до півфіналу US Open

У півфіналі українка зіграє проти переможниці пари Серена Вільямс - Ван Цян
Українська тенісистка Еліна Світоліна перемогла британку Йоганну Конту і вийшла до півфіналу турніру US Open із серії "Великого шолому".
Світоліна вийшла до півфіналу US Open Фото: twitter.com/WTA

Чвертьфінальний поєдинок між українкою та британською спортсменкою тривав 102 хвилини, Світоліна перемогла в двох сетах з рахунком 6:4, 6:4, повідомляє "Громадське".

У півфіналі українка зіграє проти переможниці пари Серена Вільямс - Ван Цян.

Ця перемога дозволить Світоліній повернутися до топ-3 рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA), а якщо українка переможе на турнірі, то стане другою ракеткою світу.

Для Світоліної це другий півфінал турніру "Великого шолому" підряд і другий такий півфінал взагалі в кар’єрі - вперше вона досягла такого результату в липні 2019-го на Вімблдоні.

Нагадаємо, що Світоліна вперше пробилась до чвертьфіналу US Open.

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03 09 2019 21:27
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