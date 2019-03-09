НОВИНИУкраїнська тенісистка Еліна Світоліна перемогла британку Йоганну Конту і вийшла до півфіналу турніру US Open із серії "Великого шолому".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Світоліна вийшла до півфіналу US Open
У півфіналі українка зіграє проти переможниці пари Серена Вільямс - Ван Цян
Фото: twitter.com/WTA
Чвертьфінальний поєдинок між українкою та британською спортсменкою тривав 102 хвилини, Світоліна перемогла в двох сетах з рахунком 6:4, 6:4, повідомляє "Громадське".
У півфіналі українка зіграє проти переможниці пари Серена Вільямс - Ван Цян.
Ця перемога дозволить Світоліній повернутися до топ-3 рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA), а якщо українка переможе на турнірі, то стане другою ракеткою світу.
Для Світоліної це другий півфінал турніру "Великого шолому" підряд і другий такий півфінал взагалі в кар’єрі - вперше вона досягла такого результату в липні 2019-го на Вімблдоні.
Нагадаємо, що Світоліна вперше пробилась до чвертьфіналу US Open.
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03 09 2019 21:27 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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