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CУСПІЛЬСТВО

Світові ціни на продовольство у листопаді досягли нового максимуму – ООН

06 грудня 2024, 14:18
Світові ціни на продовольство у листопаді досягли нового максимуму – ООН
Фото: biopuls.info
Зокрема, світові ціни на вершкове масло зросли чотирнадцятий місяць поспіль, досягнувши нового рекордного максимумучерез сильний внутрішній та міжнародний попит на тлі обмежених запасів, особливо в Західній Європі.

Світові ціни на продовольство у листопаді 2024 року зросли та досягли максимуму з квітня 2023 року. Зростання було обумовлено вищими котируваннями цін на молочні продукти та рослинні олії.

Про це повідомляє продовольча агенція ООН (ФАО).

Зокрема, світові ціни на вершкове масло зросли чотирнадцятий місяць поспіль, досягнувши нового рекордного максимумучерез сильний внутрішній та міжнародний попит на тлі обмежених запасів, особливо в Західній Європі.

Індекс цін на продовольство ФАО у листопаді 2024 року становив 120,7 пунктів, що на 0,5% вище, ніж у жовтні.

Індекс був на 5% вище відповідного значення рік тому, але залишався на 20,4% нижче свого пікового значення в 160,2 пункту.

Середнє значення Індексу цін на зернові ФАО у листопаді становило 111,4 пункту, що на 2,7% нижче за значення у жовтні та на 8,0% нижче за значення у листопаді 2023 року. Світові ціни на пшеницю знизилися в місячному вирахуванні через збільшення поставок через збирання врожаю в Південній півкулі і поліпшення умов урожаю 2025 року в деяких основних країнах-експортерах Північної півкулі.

Індекс цін на рослинні олії ФАО в середньому склав 164,1 пункту в листопаді, збільшившись на 7,5% у місячному вирахуванні і досягнувши найвищого рівня з липня 2022 року.

Індекс цін на молочні продукти ФАО у листопаді становив 139,9 пункту, що на 0,6% вище, ніж у жовтні, і на 20,1% вище за рік тому.

Міжнародні котирування на сухе молоко, зокрема на незбиране сухе молоко, зареєстрували найбільше зростання, що було зумовлено відновленням світового попиту та сезонним зниженням виробництва молока в Західній Європі.

Ціни на сир також зросли, що відображає обмежені можливості для задоволення зростаючого імпортного попиту на спотові поставки, зазначають у ФАО.

Індекс цін на м'ясо ФАО в середньому склав 118,1 пункту в листопаді, що на 0,8% нижче за переглянуте значення у жовтні, але на 5,9% вище, ніж рік тому. Зниження було в основному зумовлене зниженням міжнародних цін на свинину, які знижувалися п'ятий місяць поспіль, що було зумовлено переважно слабкішими котируваннями в Європейському союзі, що відображають великі поставки та постійно стриманий світовий і внутрішній попит.

Індекс цін на цукор ФАО в середньому склав 126,4 пункту в листопаді, що на 2,4% нижче, ніж у жовтні, після двох послідовних щомісячних підвищень, і на 21,7% нижче за свій рівень рік тому.

Нагадаємо, за даними Держстату, у виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів ціни у жовтні 2024 року ціни зросли на 14,7%, у тому числі в межах України – на 15,0%, за межі України – на 13,5%. .

цінипродовольство

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