Силовики затримали ще одного кримського татарина, - ОНОВЛЕНО
"Під час обшуку вилучили комп’ютер, поводились чемно. Ми запитали: на довго ви його забираєте? Відповіли, що на півтори години", – розповіли родичі затриманого, які відмовилися підписувати постанову про проведення обшуку та інші процесуальні документи, інформує проект "Радіо Свобода" "Крим.Реалії".
Як уточнює громадська ініціатива "Кримська солідарність№, обшук проводився в домі Бекіра і Еміне Муртазаєвих, їхній затриманий син Емірхан, на той час були в будинку.
"У Емірхана є психіатричний розлад – шизофренія, був на психіатричному обліку. Рідні стурбовані його станом", – йдеться в повідомленні організації на сторінці у Facebook.
Російські силовики наразі не коментували причин обшуку і затримання.
Оновлення.
Затриманого російськими силовиками вранці 14 червня жителя села Краснівка Сімферопольського району анексованого Криму, кримського татарина Емірхана Муртазаєва відпустили, повідомив проекту Радіо Свобода Крим.Реалії адвокат Іслям Веліляєв, йдеться в "Радіо Свобода".
"Його відпустили. З ним працювали співробітники "Центру з протидії екстремізму", – сказав Веліляєв.
Адвокат повідомив, що зараз Муртазаєв перебуває в його офісі.
Нагадаємо, підконтрольний російській владі Київський районний суд окупованого Сімферополя заарештував до 5 серпня вісьмох кримських татар.
Додамо, російські силовики проводили обшуки у жителів окупованого Криму, кількох активістів затримали, згодом затримали ще вісьмох кримських татар.
Додамо, 11 червня кримськотатарську активістку, дочку фігуранта ялтинської "справи Хізб ут-Тахрір" Гульсум Алієву російські силовики затримали на адмінкордоні з анексованим Кримом.
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