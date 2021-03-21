Синоптики прогнозують нічні морози
Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.
"Без опадів, лише у Харківській та Луганській областях вночі місцями невеликий сніг. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с, у північній частині вдень місцями пориви 15-18 м/с. Температура вдень 3-8° тепла; в Карпатах вночі 10-15° морозу, вдень 1-6° морозу", - йдеться у повідомленні.
У Києві та області 21 березня опади не очікуються. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, на Київщині вдень місцями пориви 15-18 м/с. У столиці температура вдень 4-6° тепла, по області - вдень 3-8° тепла.
Згідно з прогнозом, 22 березня у північних, вночі й у західних, вдень і місцями в центральних областях невеликий мокрий сніг; на решті території без істотних опадів. 23 березня в Україні, крім більшості західних областей, невеликий мокрий сніг, вночі на південному сході помірні опади; на решті території без істотних опадів.
Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, 23 березня у південній частині місцями пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 1-6° морозу, 23 березня у південній частині від 3° тепла до 2° морозу, вдень 0-5° тепла, на Закарпатті до 8° тепла; в Карпатах вночі 8-13° морозу, вдень 3-8° морозу.
На Київщині 22-23 березня невеликий мокрий сніг, вночі 23 березня без істотних опадів. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, вдень 0-5° тепла.
Синоптики прогнозують в Україні 24-25 березня у східних, південних та місцями центральних областях мокрий сніг, вдень з дощем, на решті території без істотних опадів.
Температура вночі 1-6° морозу, у південно-східній частині близько 0°; вдень 1-6° тепла, в західних та північних областях 3-9° тепла.
У Карпатах без істотних опадів (вночі 24 березня невеликий сніг); температура вночі 4-9° морозу, вдень 0-5° морозу.
У столичному регіоні 24-25 березня без істотних опадів. Температура вночі 1-6° морозу, вдень 3-8° тепла.
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