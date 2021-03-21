Синоптики прогнозують нічні морози

У Києві та області 21 березня опади не очікуються

В Україні у неділю опади не очікуються, у північній частині ймовірні пориви вітру до 18 м/с, температура вдень 3-8° тепла, в Карпатах 1-6° морозу.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"Без опадів, лише у Харківській та Луганській областях вночі місцями невеликий сніг. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с, у північній частині вдень місцями пориви 15-18 м/с. Температура вдень 3-8° тепла; в Карпатах вночі 10-15° морозу, вдень 1-6° морозу", - йдеться у повідомленні.

У Києві та області 21 березня опади не очікуються. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, на Київщині вдень місцями пориви 15-18 м/с. У столиці температура вдень 4-6° тепла, по області - вдень 3-8° тепла.

Згідно з прогнозом, 22 березня у північних, вночі й у західних, вдень і місцями в центральних областях невеликий мокрий сніг; на решті території без істотних опадів. 23 березня в Україні, крім більшості західних областей, невеликий мокрий сніг, вночі на південному сході помірні опади; на решті території без істотних опадів.

Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, 23 березня у південній частині місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 1-6° морозу, 23 березня у південній частині від 3° тепла до 2° морозу, вдень 0-5° тепла, на Закарпатті до 8° тепла; в Карпатах вночі 8-13° морозу, вдень 3-8° морозу.

На Київщині 22-23 березня невеликий мокрий сніг, вночі 23 березня без істотних опадів. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, вдень 0-5° тепла.

Синоптики прогнозують в Україні 24-25 березня у східних, південних та місцями центральних областях мокрий сніг, вдень з дощем, на решті території без істотних опадів.

Температура вночі 1-6° морозу, у південно-східній частині близько 0°; вдень 1-6° тепла, в західних та північних областях 3-9° тепла.

У Карпатах без істотних опадів (вночі 24 березня невеликий сніг); температура вночі 4-9° морозу, вдень 0-5° морозу.

У столичному регіоні 24-25 березня без істотних опадів. Температура вночі 1-6° морозу, вдень 3-8° тепла.