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Таїланд почав приймати туристів - уперше за останні сім місяців

Спеціальна віза не дозволяє туристам вільно пересуватися по Таїланду
Влада Таїланду почала видавати спеціальні візи для іноземних туристів для відновлення економіки в країні під час пандемії коронавірусу.
Таїланд почав приймати туристів - уперше за останні сім місяців Фото: vk.com/nepadetsky

Як передає "Укрінформ", про це повідомляє Channel News Asia.

Першою, після семимісячної заборони, до країни у вівторок прибула група з 39 туристів із китайського Шанхаю.

Зазначається, що спеціальна віза не дозволяє туристам вільно пересуватися по Таїланду. Так, після прибуття туристи повинні 14 днів перебувати на карантині у готелі або лікарні. Люди також повинні зробити ПЛР-тест перед вильотом до Таїланду.

Більш того, туристи під час свого перебування у країні також будуть змушені використовувати спеціальний коронавірусний додаток, який відслідковує пересування.

Зазначається, що торік Таїланд відвідали близько 40 мільйонів туристів, і отримані від туризму прибутки склали понад 10% ВВП країни.

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21 10 2020 16:41
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