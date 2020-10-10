У Чернівцях відновили столітню традицію запалювання ліхтарів
Як передає "Укрінформ", про це повідомляє пресслужба Чернівецької міськради.
"У Чернівцях відновили столітню традицію запалювання ліхтарів під назвою "Світло Панської вулиці”, задля приваблення уваги туристів та жителів міста", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що концепція заходу має історичні корені.
Фото: acc.cv.ua
Особливість такого ритуалу полягає в тому, що кожної суботи з першими сутінками (19:00 - у зимовий час, 22:00 - у літній час) із Ратуші виходитимуть автентично одягнені ліхтарники із старовинною драбиною в руках і прямуватимуть до початку вулиці Ольги Кобилянської (колишня Панська).
Фото: acc.cv.ua
Там у супроводі музики підніматимуться до унікального кованого ліхтаря та запалюватимуть в ньому світло, в такий спосіб даючи знак, що пора запалювати вогні у всіх ліхтарях міста.
Фото: acc.cv.ua
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