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У Чернівцях відновили столітню традицію запалювання ліхтарів

Концепція заходу має історичні корені
Чернівці вирішили посилити свою туристичну привабливість за допомогою столітньої традиції запалювання ліхтарів у центрі міста.
У Чернівцях відновили столітню традицію запалювання ліхтарів Фото: acc.cv.ua

Як передає "Укрінформ", про це повідомляє пресслужба Чернівецької міськради. 

"У Чернівцях відновили столітню традицію запалювання ліхтарів під назвою "Світло Панської вулиці”, задля приваблення уваги туристів та жителів міста", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що концепція заходу має історичні корені.

Фото: acc.cv.ua

Особливість такого ритуалу полягає в тому, що кожної суботи з першими сутінками (19:00 - у зимовий час, 22:00 - у літній час) із Ратуші виходитимуть автентично одягнені ліхтарники із старовинною драбиною в руках і прямуватимуть до початку вулиці Ольги Кобилянської (колишня Панська).

Фото: acc.cv.ua

Там у супроводі музики підніматимуться до унікального кованого ліхтаря та запалюватимуть в ньому світло, в такий спосіб даючи знак, що пора запалювати вогні у всіх ліхтарях міста.

Фото: acc.cv.ua

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10 10 2020 12:24
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