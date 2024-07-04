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ПОЛІТИКА

Такер Карлсон анонсував інтерв'ю із Зеленським. В ОП відреагували

04 липня 2024, 12:00
Такер Карлсон анонсував інтерв'ю із Зеленським. В ОП відреагували
Фото: Скриншот видео
У квітні Карлсон заявив, що кілька разів надсилав запит до Зеленського з проханням про інтервʼю, але його начебто ігнорували.

Речник президента України Сергій Никифоров заперечив, що Володимир Зеленський запланував інтерв’ю з американським журналістом Такером Карлсоном — колишнім ведучим Fox News, антивакцинатором, симпатиком Дональда Трампа і Володимира путіна.

"Пану Такеру Карлсону варто уважніше перевіряти свої джерела у ФСБ. У президента України зовсім інший графік, і Такера Карлсона там немає", — заявив Никифоров.

Напередодні Карлсон заявив, що президент України Володимир Зеленський нібито погодився на розмову з ним.

"Схоже, ми отримаємо інтервʼю із Зеленським. Ми намагалися [домовитися про інтервʼю] протягом двох років, і з особливою інтенсивністю після інтервʼю з путіним у лютому. Суть полягає в тому, щоб надати американцям вкрай необхідну інформацію про конфлікт, який повністю змінює позицію їхньої країни у світі. Сподіваємося, [інтервʼю] скоро вийде", — написав Карлсон.

У лютому 2024 року Карлсон взяв інтервʼю у владіміра путіна, яке було наповнене суцільною пропагандою і спотвореною історією. Там путін, серед іншого, говорив про "денацифікацію" України.

"Я не розумів, що це означає. Денацифікація? путін намагався повʼязати когось зі злим режимом, якого більше не існує. [...] Не існує жодного нацистського руху у 2024 році. Це просто спосіб назвати людей злом. Називати їх [українців] нацистами — це якось по-дитячому", — так Такер пізніше прокоментував інтервʼю з путіним у розмові з американським блогером Лексом Фрідманом.

У квітні Карлсон заявив, що кілька разів надсилав запит до Зеленського з проханням про інтервʼю, але його начебто ігнорували.

Такер Карлсон — один із найвідоміших американських рупорів російської пропаганди, за що його навіть інколи називали "американським Соловйовим". Він активно підтримує Дональда Трампа та його заяви про нібито «вкрадену перемогу» на виборах 2020 року. Після початку повномасштабного вторгнення Такер Карлсон також поширював російські наративи. Він називав Зеленського "маріонеткою США" та "диктатором у спортивному костюмі". Його заяви дуже часто цитували російські державні медіа.

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