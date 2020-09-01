Телеканалам ZIK і "112 Україна" призначили перевірку за розпалювання ворожнечі

Нацрада з питань телебачення і радіомовлення 9 січня призначила позачергову перевірку ТОВ "ТРК Нові комунікації" (телеканал ZIK) і ТОВ "ТРК 112-ТВ" (телеканалу "112 Україна") за розпалювання ворожнечі.

Перевірка телеканалу ZIK пов'язана з телепередачею "Кожен з нас президент", яка транслювалася 26 листопада. У ній узяли участь колишні народні депутати Надія Савченко і Михайло Добкін і народний депутат Ренат Кузьмін, передає LB.ua.

Підставою для позачергової перевірки супутникового каналу "112 Україна" стали результати моніторингу ефіру за серпень-грудень. Було встановлено, що в передачах "Велике інтерв'ю", "LIVE", "LIVE новини", "Голос народу", "Пульс", "Важливо", "Діалог з країною" телеканал допустив висловлювання гостей, які порушують законодавство України про телебачення і радіомовлення. Серед них - переважно проросійські політики, такі як Віктор Медведчук, Вадим Рабінович, Ілля Кива, Наталія Королевська та інші.

За результатами перевірок Національна рада має прийняти рішення про ліцензіатів.

Нагадаємо, що Президент Росії Володимир Путін у п'ятницю зустрівся в Санкт-Петербурзі зі своїм кумом Віктором Медведчуком.