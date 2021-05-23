Тейлор переміг Раміреса і став абсолютним чемпіоном

Останні раунди вийшла рівними, але Раміресу не вдалося реабілітуватися за два нокдауни. Всі троє суддів віддали перемогу Тейлору з рахунком 114:112

Джош Тейлор – володар чемпіонських поясів WBC, WBO, WBA і IBF у першій напівсередній вазі.

Британець Джош Тейлор переміг американця Хосе Карлоса Раміреса в бою за звання абсолютного чемпіона світу в першій напівсередній вазі, передає Укрінформ.

У шостому і сьомому раундах Тейлор по разу відправив американця в нокдаун. Останні раунди вийшла рівними, але Раміресу не вдалося реабілітуватися за два нокдауни. Всі троє суддів віддали перемогу Тейлору з рахунком 114:112.

30-річний британець відібрав у Раміреса чемпіонські пояси WBC і WBO, додавши їх в колекцію до титулів WBA і IBF.

Тейлор став шостим абсолютним чемпіоном світу в епоху чотирьох основних поясів. Раніше подібне вдавалося Бернарду Хопкінсу, Джермейну Тейлору, Теренсу Кроуфорду, Олександру Усику та Теофімо Лопесу.