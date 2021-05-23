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Тейлор переміг Раміреса і став абсолютним чемпіоном

Останні раунди вийшла рівними, але Раміресу не вдалося реабілітуватися за два нокдауни. Всі троє суддів віддали перемогу Тейлору з рахунком 114:112
Джош Тейлор – володар чемпіонських поясів WBC, WBO, WBA і IBF у першій напівсередній вазі.
Тейлор переміг Раміреса і став абсолютним чемпіоном Фото: Getty Images
Британець Джош Тейлор переміг американця Хосе Карлоса Раміреса в бою за звання абсолютного чемпіона світу в першій напівсередній вазі, передає Укрінформ.
 
У шостому і сьомому раундах Тейлор по разу відправив американця в нокдаун. Останні раунди вийшла рівними, але Раміресу не вдалося реабілітуватися за два нокдауни. Всі троє суддів віддали перемогу Тейлору з рахунком 114:112.
 
30-річний британець відібрав у Раміреса чемпіонські пояси WBC і WBO, додавши їх в колекцію до титулів WBA і IBF.
 
Тейлор став шостим абсолютним чемпіоном світу в епоху чотирьох основних поясів. Раніше подібне вдавалося Бернарду Хопкінсу, Джермейну Тейлору, Теренсу Кроуфорду, Олександру Усику та Теофімо Лопесу.
 
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23 05 2021 13:17
ТЕГИ: бокс, спорт
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