СПОРТ НОВИНИДжош Тейлор – володар чемпіонських поясів WBC, WBO, WBA і IBF у першій напівсередній вазі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Тейлор переміг Раміреса і став абсолютним чемпіоном
Останні раунди вийшла рівними, але Раміресу не вдалося реабілітуватися за два нокдауни. Всі троє суддів віддали перемогу Тейлору з рахунком 114:112
Фото: Getty Images
Британець Джош Тейлор переміг американця Хосе Карлоса Раміреса в бою за звання абсолютного чемпіона світу в першій напівсередній вазі, передає Укрінформ.
У шостому і сьомому раундах Тейлор по разу відправив американця в нокдаун. Останні раунди вийшла рівними, але Раміресу не вдалося реабілітуватися за два нокдауни. Всі троє суддів віддали перемогу Тейлору з рахунком 114:112.
30-річний британець відібрав у Раміреса чемпіонські пояси WBC і WBO, додавши їх в колекцію до титулів WBA і IBF.
Тейлор став шостим абсолютним чемпіоном світу в епоху чотирьох основних поясів. Раніше подібне вдавалося Бернарду Хопкінсу, Джермейну Тейлору, Теренсу Кроуфорду, Олександру Усику та Теофімо Лопесу.
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