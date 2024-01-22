Більшість українських солдатів, які опинилися на фронті - середнього віку. Їхні слабкі фізичні можливості ускладнюють військове планування.

Про це йдеться в статті щотижневого американського журналу The Time.

Крім того, деякі добровольці, які записалися на початку війни з росією, морально і фізично виснажені, а на заміну їм не вистачає молодших бійців, пише видання.

В статті наводяться приклади і вказується, що у віці 45 роців бійцям вже нелегко виконувати бойові завдання, а декому навіть носити бронежилети.

The Time пише, що це унікальна ситуація, якщо порівнювати з великими війнами минулого століття, коли більшість солдатів складали чоловіки років двадцяти або навіть молодші.

Журналісти ввжають, що ситуація склалася таким чином, бо у перші дні війни добровольцями на фронт записалися старші чоловіки у віці 40+.

"Багато хто очікував, що їхні бригади незабаром будуть посилені молодшими новобранцями. До того ж тоді мало хто вірив, що війна триватиме так довго", - пише видання.

The Times вказують, що не всі солдати старшого віку були добровольцями. Багатьох було мобілізовано.

"Критики кажуть, що на фронт потрапила непропорційно велика кількість літніх чоловіків з сільської місцевості, яким не вистачило грошей, аби відкупитися від мобілізації", - пише The Times.

Молоді воїни, які потрапляють на фронт виявляються не завжди підготовленими до агресивних атак ворога, підсумовується в журналі.