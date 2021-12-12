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Тонкі безкоштовні пакети стали платними

Так, ціна в таких мережах як Екомаркет, Сільпо, Новус, Мегамаркет, Варус та АТБ від 1 до 20 копійок
3 10 грудня в Україні згідно з законом одноразові пластикові пакети стали платними.
Тонкі безкоштовні пакети стали платними Фото: з вільного доступу
Про це повідомляють рітейлери у магазинах.
 
Так, ціна в таких мережах як Екомаркет, Сільпо, Новус, Мегамаркет, Варус та АТБ від 1 до 20 копійок.
 
При цьому на стендах де розміщені пакети зазначається, що в деяких магазинах можна отримати безкоштовні пакети для рибного та м'ясного відділів.
 
Окрім цього, платними такі пакети стали і у закладах харчування.
 
Нагадуємо:
 
З 10 грудня в Україні почали діяти обмеження на використання поліетиленових пакетів у магазинах та кафе.
 
На засіданні 1 червня Верховна Рада ухвалила у другому читанні та у цілому законопроєкт, яким забороняється розповсюджувати пластикові пакети крім біорозкладних у магазинах та закладах харчування – у компаній є 9 місяців на адаптацію.
 
Слідом за пакетами з полиць магазинів може зникнути також одноразовий пластиковий посуд, соломинки, стаканчики та інші вироби.
 
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12 12 2021 11:39
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