CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ3 10 грудня в Україні згідно з законом одноразові пластикові пакети стали платними.
Тонкі безкоштовні пакети стали платними
Так, ціна в таких мережах як Екомаркет, Сільпо, Новус, Мегамаркет, Варус та АТБ від 1 до 20 копійок
Фото: з вільного доступу
Про це повідомляють рітейлери у магазинах.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Так, ціна в таких мережах як Екомаркет, Сільпо, Новус, Мегамаркет, Варус та АТБ від 1 до 20 копійок.
При цьому на стендах де розміщені пакети зазначається, що в деяких магазинах можна отримати безкоштовні пакети для рибного та м'ясного відділів.
Окрім цього, платними такі пакети стали і у закладах харчування.
Нагадуємо:
З 10 грудня в Україні почали діяти обмеження на використання поліетиленових пакетів у магазинах та кафе.
На засіданні 1 червня Верховна Рада ухвалила у другому читанні та у цілому законопроєкт, яким забороняється розповсюджувати пластикові пакети крім біорозкладних у магазинах та закладах харчування – у компаній є 9 місяців на адаптацію.
Слідом за пакетами з полиць магазинів може зникнути також одноразовий пластиковий посуд, соломинки, стаканчики та інші вироби.
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12 12 2021 11:39 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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