Топ-10 найбільших держкомпаній отримали 32,25 млрд грн прибутку за пів року
Такі дані наводить прес-служба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, повідомляє "Громадське".
Більше 75% прибутків топ-10 найприбутковіших держкомпаній отримав Нафтогаз. Загалом компанія задекларувала 24,26 мільярда гривень чистого прибутку.
Друга найбільш прибуткова компанія, що належить державі - Укренерго. Вона за пів року отримала 1,76 мільярда гривень. Укргідроенерго та Енергоатом, які опікуються гідроелектростанціями та українськими АЕС, за півріччя отримали 1,19 мільярда гривень та 1,11 мільярда гривень відповідно, а прибуток Укрзалізниці склав 1,07 мільярда гривень.
Міжнародний аеропорт Бориспіль отримав більше прибутків, ніж Укрпошта - 792,5 мільйона гривень проти 475 мільйонів гривень відповідно.
Раніше повідомлялось, що уряд готується приватизувати 800 державних компаній.
2 жовтня Верховна Рада ухвалила закон про скасування переліку заборонених для приватизації підприємств. За це рішення проголосувало 250 депутатів.
Напередодні уряд запустив процес приватизації 4 великих державних компаній. У цьому переліку перебувала більшість збиткових держпідприємств.
Зазначимо, що програмою дій уряду передбачено продаж понад 1000 державних компаній.
Нагадаємо, що уряд почав підготовку приватизації 800 держкомпаній
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