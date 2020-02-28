Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Топ-10 річкових терміналів України 2019 року

Серед топ-10 річкових терміналів України за обсягом перевалки домінують компанії "Нубілон" та "Укррічфлот"
"Загалом 27 опитаних нами річкових терміналів, розташованих на Дніпрі та Південному Бугу у минулому році перевалили 15,4 млн тонн вантажів, що на 16% більше, ніж у 2018 році."
Топ-10 річкових терміналів України 2019 року Дії викрадачів нафти, які регулярно приводять до прориву магістралей нафтопроводів в дельті річки Нігер, також "записали" даний район у екологічний антирейтинг. Фото: AFP

Серед топ-10 річкових терміналів України за обсягом перевалки домінують компанії "Нубілон" та "Укррічфлот", проте найбільші темпи росту показують термінали, які не належать крупним гравцям.

Про це свідчить дослідження агентства Food&Agri, повідомляє "Економічна правда".

"Загалом 27 опитаних нами річкових терміналів, розташованих на Дніпрі та Південному Бугу у минулому році перевалили 15,4 млн тонн вантажів, що на 16% більше, ніж у 2018 році.

Термінали компаній "НІБУЛОН" та "Укррічфлот" все ще домінують - сумарно їхня частка становить понад 75%, проте найвищу динаміку росту демонструють так звані "оператори другої ліги".

"За нашими підрахунками, у 2019 році термінали, які не належать найбільшим гравцям, збільшили перевалку у порівнянні із 2018 роком на 60%. Приємно, що кількість нових гравців на ринку річкових перевезень щороку зростає", - розповідає аналітик агентства Food&Agri Андрій Муравський.

Згідно даних Food&Agri перша десятка річкових терміналів України 2019 року за обсягом перевалки виглядає наступним чином:

  1. Перевантажувальний термінал для перевалки зернових та олійних вантажів, м. Миколаїв ("Нібулон") - 3,284 млн тонн
  2. Київський річковий порт - 2,2 млн тонн.
  3. Запорізький річковий порт ("Укррічфлот") - 2,6 млн. тонн
  4. Миколаївський річковий порт ("Укррічфлот") - 1,2 млн. тонн
  5. Дніпропетровський річковий порт ("Укррічфлот") - 1 млн. тонн
  6. Херсонський річковий порт ("Укррічфлот") - 600 тис. тонн
  7. Філія "Вознесенська" ("Нібулон") - 556,9 тис. тонн
  8. Кременчуцький річковий порт - 487 тис. тонн
  9. Філія "Козацька" ("Нібулон") - 408,6 тис. тонн
  10. "Максігрейн", м.Херсон - 354,4 тис. тонн

Співорганізатор "Річкового Форуму" Ігор Гошовський підтверджує, що упродовж останніх кількох років спостерігається поява нових гравців, які роблять інвестиції у річкову інфраструктуру.

Є серед них як всесвітньовідомі бренди (наприклад, СOFCO), так і ті, які з’явилися нещодавно, але змогли вже стати відомими на ринку (як "Грейн-Трансшипмент").

"За останні п’ять років обсяги вантажів, що перевозяться Дніпром потроїлись - з 4 до маже 12 млн тонн. Одним з головних драйверів такого зростання є агропродукція.

Наприклад, у минулому 2019 році перевезення Дніпром зерна виросло на 54%. Тож як бачимо можливості річкових перевезень дуже цікавлять трейдерів та агровиробників, і нові річкові термінали активно ловлять цю сприятливу коньюктуру.

Відтак ми прогнозуємо, що вже за результатами наступного року домінування "Нібулону" і "Укррічфлоту" в першій десятці найбільших терміналів не виглядатиме настільки тотально.

Відразу три-чотири термінали інших компаній, що демонструють двократні темпи зростання, можуть увірватись у першу "десятку", - додає Гошовський.

Нагадаємо, що перші річкові перевезення з Білорусі можливі з 2020 року

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

28 02 2020 10:45
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Фінансовий комітет Ради пропонує законопроект, який створить хаос на гральному ринку

Фінансовий комітет Ради пропонує законопроект, який створить хаос на гральному ринку

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.