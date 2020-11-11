Топ-менеджери ТРЦ і ритейлери протестують під Кабміном проти карантину вихідного дня

Підприємці та працівники зі сфери торгівлі та громадського харчування, серед них і топ-менеджмент київських торговельно-розважальних центрів (ТРЦ), вийшли 11 листопада на протестну акцію під Кабінетом Міністрів проти впровадження в країні карантину вихідного дня.

"Сьогодні на мітинг прийшли не просто працівники сфери громадського харчування і торгівлі, а близько 50 топ-менеджерів ТРЦ і найбільших торговельних мереж країни. Ініціатором стала Українська ресторанна асоціація, проте до неї приєднався Клуб торгових центрів України, до події долучилася величезна кількість суміжних галузей, зокрема постачальники та ритейлери. Головна наша вимога - дайте людям працювати", - розповіла в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" директор із комунікацій компанії Arricano Олена Обухівська.

Як написав на своїй сторінці у Facebook засновник Cherry Berry Ukraine Андрій Піонтковський, вихідні дні дають 50-60% від обороту у сфері торгівлі та послуг, а робота у будні не зможе компенсувати втрати бізнесу.

"Як пропорційно 50-відсотковому провалу зменшити орендну плату й зарплату бек-офісу на 50%? Для ТРЦ ми формально не працюємо лише два дні з семи, навіть якщо втрачаємо 50% в обороті. ТРЦ і орендар тільки-но помирилися і знайшли якісь рішення після першого локдауну. Тепер ритейл і ТРЦ знову зіштовхують лобами в конфлікт", - написав він.

"Трохи" закрити нас усіх "лише" на два дні з робочим транспортом - це одне з найбезглуздіших і неефективних рішень, що вбиває величезну кількість галузей і бізнесів", - додав Піонтковський.

Співвласник мережі ресторанів Salateira Олександр Савілов написав у Facebook, що частина підприємців вважає більш раціональним упровадити повний локдаун, ніж частковий.

"Багато хто виступає за повний локдаун. Деякі власники великих сервісних бізнесів говорять про те, що такий захід може дозволити проводити якісні переговори з банками", - повідомив він.

"Згідно з останніми європейськими науково підтвердженими даними, лише 1,5-5% випадків захворювання COVID-19 пов'язані з відвідуванням закладів. Ресторани - не місце найбільшої небезпеки. Ресторани готові знову і знову дотримуватися безлічі правил, щоб не наражати на небезпеку ні гостей, ні команду. Тому незрозуміло, чому саме цю галузь обрано основною ціллю для биття і обмеження права на працю. Ми вимагаємо від влади зважених рішень і прозорого діалогу", - заявила Українська ресторанна асоціація у Facebook.

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