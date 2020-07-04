Toyota друкуватиме захисні медичні маски на 3D-принтері
Про це повідомляє CNN, пише "Укрінформ".
"Toyota зробить все можливе, щоб сприяти зусиллям на передовій лікування та обмежити подальше поширення COVID-19, що стало найбільшим пріоритетом для суспільства", - йдеться у повідомленні компанії.
Створення захисних засобів для медиків буде в основному проводитись на заводах в Японії, хоча подібні зусилля докладаються і на закордонних філіях корпорації.
Також зазначається, що Toyota буде використовувати свій ланцюг постачання для розподілу термометрів та інших захисних засобів.
Компанія передасть свої технологічні розробки медичним компаніям для збільшення обсягів випуску їх продукції, зокрема апаратів ШВЛ.
Також Toyota розглядає можливість використовувати свої транспортні засоби для перевезення людей з їхніх будинків до медичних установ або карантинних центрів, щоб менша кількість потенційно заражених людей перебувала у громадському транспорті або в таксі.
За даними сайту Worldometer, станом на ранок вівторка 7 квітня у світі всього зафіксовано майже 1,35 мільйона випадків інфікування COVID-19, включаючи до 75 тисяч загиблих та понад 286 тисяч тих, хто одужали.
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