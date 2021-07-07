Третина українців уже може мати антитіла до коронавірусу - Радуцький

Наразі у дослідженні взяли участь приблизно 6 тисяч людей. 33% з них мають певний імунітет до коронавірусу

Кожен третій українець, імовірно, вже має антитіла до коронавірусної хвороби. Але як саме вони їх отримали, ще потрібно з'ясувати.

Про це з посиланням на попередні результати дослідження повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький, повідомляє "Громадське".

Він каже, що дослідження від початку липня проводять Міністерство охорони здоров’я, Центр громадського здоров’я, Світовий банк та Український інститут соціальних досліджень імені Яременка.

Група, до якої входять соціологи та медичні працівники, відвідує українські домогосподарства. Перші проводять опитування, другі - безкоштовне тестування на антитіла, каже Радуцький.

За його словами, наразі у дослідженні взяли участь приблизно 6 тисяч людей. 33% з них мають певний імунітет до коронавірусу.

На наступному етапі дослідження фахівці ще мають провести аналітичну роботу й визначити, як антитіла утворилися в організмі людини.

"Важливо визначити, чи значною є частка тих, хто перехворів у легкій формі й навіть не здогадувався, що був інфікований", - каже Радуцький.

Він зазначає, що остаточні дані дослідження планують опублікувати наприкінці серпня. Вони необхідні для прогнозування наступної хвилі пандемії.

Нагадаємо, що 7 липня в Україні зафіксовано 610 нових випадків коронавірусу