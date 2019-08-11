Трускавець планує побудувати найбільший у Східній Європі аквапарк

За його даними, наявна готельна-санаторна пропозиція дає змогу одночасно розмістити близько 14 тис. відпочивальників (близько 90 засобів розміщення)

"Два місяці тому ми провели конкурс на аквапарк, перемогла компанія з Києва... Мінімум рік буде проектування, потім три-чотири роки цілодобового будівництва, оскільки це величезний об'єкт на 3 га. Концепція передбачає будівництво найбільшого аквапарку в Східній Європі", - повідомляє Андрій Кульчицький.

У Трускавці (Львівська обл.) станом на листопад 2019 року на етапі будівництва перебувають три проекти готельних комплексів, у найближчі роки планується зведення найбільшого у Східній Європі аквапарку, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Два місяці тому ми провели конкурс на аквапарк, перемогла компанія з Києва... Мінімум рік буде проектування, потім три-чотири роки цілодобового будівництва, оскільки це величезний об'єкт на 3 га. Концепція передбачає будівництво найбільшого аквапарку в Східній Європі. (Він розміститься - ІФ) на місці найвищого недіючого будинку у Львівській області - 25-поверхівки на виїзді з Трускавця", - сказав Кульчинський, додавши, що цю будівлю інвестори знесуть або реконструюють.

Згідно з концепцією, об'єкт включатиме готельні номери.

Як повідомив Кульчицький, у Трускавці у 2018 році було відкрито два нові шестиповерхові готелі рівня 3-4 зірок - Green Park (власник - футболіст Андрій Воронін) і "Алькор". Нині на стадії будівництва - ще три готелі, інвесторами яких є іноземці.

"У центрі (міста - ІФ) зводить готель інвестор із Туреччини, ще один - інвестор із Азербайджану, вже завершує будівництво готелю інвестор із Казахстану (всі - приблизно семиповерхові). Сьогодні інвестор йде "на мера": якщо мер відкритий і не ставить "умови", то інвестор готовий заходити", - зазначив Кульчинський.

За його даними, наявна готельна-санаторна пропозиція дає змогу одночасно розмістити близько 14 тис. відпочивальників (близько 90 засобів розміщення).

"2018 рік був рекордним за останні десять років за кількістю відпочивальників. Цього року йдемо практично на тому самому рівні - 172 тис. за дев'ять місяців проти 174 тис. за дев'ять місяців 2018 року. Середній термін перебування - 14 днів. При цьому 30% туристів - іноземці, з них найбільше поляків, далі йдуть Азербайджан, Молдова, Білорусь", - зазначив Кульчинський.

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