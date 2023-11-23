Цахал заявляє, що знищив близько 400 тунелів Хамасу в Газі
Армія оборони Ізраїлю заявила, що з початку жовтня виявила і знищила у Секторі Гази близько 400 тунелів.
Про це пише видання The Times of Israel.
Як зауважує видання, у знищенні тунелів Хамасу велику роль відіграли військовослужбовці елітного інженерного підрозділу "Яхалом".
Зазначається. що входи в тунелі було облаштовано глибоко в цивільній інфраструктурі, в тому числі в житлових будинках, школах, лікарнях та інших об'єктах.
Видання пише, що Цахал звинуватив Хамас, що той навмисно розміщує свою інфраструктуру в цивільному середовищі, використовуючи палестинське населення Гази як живий щит.
Раніше повідомлялося, що уряд Ізраїлю та бойовики ісламістського угруповання Хамас схвалили угоду про звільнення заручників в обмін на паузу в бойових діях у Газі. Угода передбачає звільнення щонайменше 50 заручників – жінок і дітей – в обмін на 4-денне перемир'я в повітряній і наземній кампанії Ізраїлю.