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ПОЛІТИКА

Цахал заявляє, що знищив близько 400 тунелів Хамасу в Газі

23 листопада 2023, 08:12
Цахал заявляє, що знищив близько 400 тунелів Хамасу в Газі
Західний берег Йордану, Хеврон, 17 червня 2014 року. Ізраїльські солдати шукають трьох підлітків, зниклих на Західному березі Йордану минулого тижня. Влада вважає, що підлітків викрали палестинські бойовики з руху Хамас. Фото: АFР
У знищенні тунелів велику роль відіграв підрозділ "Яхалом".

Армія оборони Ізраїлю заявила, що з початку жовтня виявила і знищила у Секторі Гази близько 400 тунелів. 

Про це пише видання The Times of Israel.

Як зауважує видання, у знищенні тунелів Хамасу велику роль відіграли військовослужбовці елітного інженерного підрозділу "Яхалом".

Зазначається. що входи в тунелі було облаштовано глибоко в цивільній інфраструктурі, в тому числі в житлових будинках, школах, лікарнях та інших об'єктах.

Видання пише, що Цахал звинуватив Хамас, що той навмисно розміщує свою інфраструктуру в цивільному середовищі, використовуючи палестинське населення Гази як живий щит.

Раніше повідомлялося, що уряд Ізраїлю та бойовики ісламістського угруповання Хамас схвалили угоду про звільнення заручників в обмін на паузу в бойових діях у Газі. Угода передбачає звільнення щонайменше 50 заручників – жінок і дітей – в обмін на 4-денне перемир'я в повітряній і наземній кампанії Ізраїлю.

Хамас: Ізраїльцахал

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