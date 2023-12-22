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ПОЛІТИКА

Цахал зруйнував основну мережу тунелів Хамас – ЗМІ

22 грудня 2023, 11:43
Цахал зруйнував основну мережу тунелів Хамас – ЗМІ
Фото: rotter
Зазначається, що підземна мережа з'єднувала будинки, офіси та квартири-схованки високопосадовців Хамас.

Цахал заявив про знищення головної мережі тунелів Хамас. Вона розміщувалася під площею Палестини в престижному районі міста Газа.

Про це повідомляє Times of Israel.

"За словами військових, найвищі посадовці Хамас ховалися під землею в цій мережі тунелів, коли терористичне угрупування почало атаку на півдні Ізраїлю 7 жовтня", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що підземна мережа з'єднувала будинки, офіси та квартири-схованки високопосадовців Хамас, у тому числі лідера військового крила терористичного угруповання Мухаммеда Дейфа та його найвищого чиновника в Газі Ях'ї Сінвара.

У Цахал стежили за тунелями протягом останніх днів після попередньої розвідки. Їх руйнування здійснювали елітний бойовий інженерний підрозділ "Яхалом" і 401-ша бронетанкова бригада.

Представники Армії оборони Ізраїлю провели для ЗМІ екскурсію площею Палестини та входами в тунелі.

"Площа лежить у престижному районі Рімаль у місті Газа, який до війни вважався центром владної еліти анклаву, де мешкали високопосадовці терористичного угруповання, що править сектором", - зазначається у публікації.

Як розповіли військовослужбовці Цахал журналістам, під престижним комерційним районом, де проживали найвищі посадовці Хамас зі своїми сім'ями, насправді криється ціла мережа тунелів. Там вони ховались 7 жовтня, коли група атакувала південь Ізраїлю.

В повідомленні зауважують, що в житлових приміщеннях, обладнаних у тунелях, було знайдено запаси їжі та води. Ізраїльські військові описали цей комплекс як "підземне місто терору", з'єднане з іншими важливими об'єктами підземної інфраструктури в секторі Гази.

Нагадаємо, Хамас заявив, що не відпустить заручників до завершення війни.

заручникиХамас: Ізраїльцахал

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