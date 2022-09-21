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Це насмішка над демократією - генсек Ради Європи про "референдуми"

Псевдореферендуми під дулами автоматів окупаційних сил росії і з порушенням основних демократичних принципів не можуть бути ні прийняті, ні визнані.
Це насмішка над демократією - генсек Ради Європи про "референдуми" Фото: dpa

Про це заявила генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич, пише "Європейська правда".

"Оголошені так звані "референдуми" на українських територіях, окупованих російськими військами, є подальшою ескалацією конфлікту і триваючим порушенням територіальної цілісності України. Такі "референдуми", що проводяться під дулами автоматів окупаційних сил і з порушенням основних демократичних принципів, не можуть бути ні прийняті, ні визнані", - зазначила генсек Ради Європи.

Вона наголосила, що Рада Європи "відкидає цю насмішку над демократією та підтверджує свою відданість незалежності, суверенітету та територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів".

Пейчинович-Бурич ще раз закликала до припинення війни та повернення до миру в Європі.

Раніше повідомлялось, що секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов назвав оголошення часткової мобілізації в росії планом путіна з утилізації громадян рф.

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21 09 2022 14:49
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