Це насмішка над демократією - генсек Ради Європи про "референдуми"
Про це заявила генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич, пише "Європейська правда".
"Оголошені так звані "референдуми" на українських територіях, окупованих російськими військами, є подальшою ескалацією конфлікту і триваючим порушенням територіальної цілісності України. Такі "референдуми", що проводяться під дулами автоматів окупаційних сил і з порушенням основних демократичних принципів, не можуть бути ні прийняті, ні визнані", - зазначила генсек Ради Європи.
Вона наголосила, що Рада Європи "відкидає цю насмішку над демократією та підтверджує свою відданість незалежності, суверенітету та територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів".
Пейчинович-Бурич ще раз закликала до припинення війни та повернення до миру в Європі.
Раніше повідомлялось, що секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов назвав оголошення часткової мобілізації в росії планом путіна з утилізації громадян рф.
Додати коментар
- ФОТО Семитонний автомобіль, який працює на водні, представили у партнерстві Hyundai та IVECO
- ФОТО Президентка Єврокомісії Урсула Фон дер Ляєн прибула до Києва та отримала табличку на Алеї сміливості
- ВІДЕО Кавуни, вирощені на Закарпатті у промислових об’ємах – це реальність
- Скоріше так, ніж ні. Ймовірність війни Азербайджану проти Вірменії залежить від Туреччини, США, але аж ніяк від кремля
- Більшість українців підтримуть вступ до Євросоюзу та НАТО до 2030 року - опитування