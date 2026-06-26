У Раді Європи попередили про ризики передчасного скасування захисту українців

Число жертв серед цивільних у 2025 році сягнуло найвищого рівня з початку повномасштабного вторгнення.

Комісар Ради Європи з прав людини Майкл О'Флаерті вважає неприпустимим передчасне згортання захисту та допомоги українським біженцям у Європі.

Про це він заявив у застереженнях та рекомендаціях для держав-членів Ради Європи.

За даними комісара, станом на березень лише у країнах ЄС під тимчасовим захистом перебували 4,3 млн українців, переважно жінки та діти. Найбільше біженців прийняла Німеччина – 1 274 955 осіб, або 29,4% від загальної кількості в ЄС, далі Польща – 961 405 та Чехія – 379 820.

"Підрив солідарності має наслідки для людей та створює ризики порушення державами своїх міжнародних зобов'язань у сфері прав людини. Зараз час для більшої солідарності, а не меншої", – заявив О'Флаерті.

Він висловив занепокоєння через посилення тиску щодо передчасного припинення тимчасового захисту для чоловіків призовного віку та людей з умовно "безпечніших" регіонів України. Серед тривожних тенденцій комісар назвав скорочення соціальної підтримки, появу політик, що підштовхують до передчасного повернення та зростання антиукраїнських настроїв у країнах перебування.

Водночас О'Флаерті нагадав, що росія завдає по Україні масованих ракетних ударів по всій країні, тож жоден регіон не можна вважати цілком безпечним. За його словами, число потерпілих серед цивільного населення у 2025 році та в останні місяці досягло найвищого рівня з початку повномасштабного вторгнення. "Нинішні реалії на місцях в Україні не відповідають умовам для безпечного та гідного повернення. Виведення людей з-під колективного тимчасового захисту без надійної системи соціального захисту ризикує призвести до того, що мільйони людей опиняться в правовій невизначеності", – додав комісар.

Серед основних рекомендацій для держав-членів Ради Європи – забезпечення безперервності захисту так довго, як це потрібно, уникнення передчасного повернення біженців, гарантування захисту без дискримінації, збереження доступу до національних систем надання притулку та планування лише добровільних і безпечних майбутніх повернень.