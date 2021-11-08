Централізоване сховище ядерного палива повністю хочуть ввести в експлуатацію до 2025 року

Тепер ці кошти можна буде направляти на технологічний розвиток наших атомних станцій, а головне, що Україна більше не буде залежати від країни-агресора в питаннях атомної безпеки

Уряд затвердив Державну економічну програму поводження з відпрацьованим ядерним паливом, в рамках якої визначається повноцінний запуск Централізованого сховища до 2025 року – завдяки цьому Україна повністю відмовиться від зберігання палива в РФ.

Про це відомо з засідання Кабінету Міністрів 11 серпня, повідомляє "Економічна правда".

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що програма розроблена на основі профільної директиви Європейського союзу, а її основна ціль – "це безпека в сфері атомної енергетики, а також енергонезалежність України".

Ключовим пунктом програми є завершення будівництва та введення в експлуатацію у зоні відчуження Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива з Рівненської, Южно-Української та Хмельницької АЕС. Це планують зробити до 2025 року.

Також визначається впровадження на енергоблоках необхідної інфраструктури для відвантаження ВРП та його транспортування до сховища. Завдання потрібно виконати до 2022 року.

Виконання програми коштуватиме "Енергоатому" 7,5 млрд грн, ще 1,4 млрд грн планується залучити у вигляді кредитних коштів.

Донині Україна вивозила відпрацьоване ядерне паливо з трьох своїх АЕС на технологічну витримку з наступною переробкою в Росію, і це коштувало Енергоатому близько 200 млн доларів щороку.

"Тепер ці кошти можна буде направляти на технологічний розвиток наших атомних станцій, а головне, що Україна більше не буде залежати від країни-агресора в питаннях атомної безпеки", – додав Шмигаль.