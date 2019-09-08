Ціни в Україні падають другий місяць поспіль, - Держстат
Так, ціни в Україні падають вже другий місяць поспіль. У червні вони впали на 0,5%, а у липні - на 0,6%. Від початку року рівень цін зріс на 3%, повідомляє Державна служба статистики України.
Найбільше впали ціни на овочі - на 13,6%. Подешевшали також одяг (3,9%) та взуття (5,2%). Також впали ціни на комунальні послуги (загалом на 2,3%) за місяць, зокрема через падіння цін на газ на 10,4%.
Водночас низка товарів у липні подорожчали: яйця на 15,2%, цукор на 2,9%, алкогольні напої на 1,1%.
"Ціни на транспорт у цілому знизилися на 1,1% в основному через здешевлення палива та мастил на 3,2% та автомобілів на 1,1%", - зазначають у Держстаті.
Нагадаємо, що середня заробітна плата в Україні в доларовому еквіваленті досягла рівня 2013 року.
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