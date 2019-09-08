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Ціни в Україні падають другий місяць поспіль, - Держстат

Найбільше впали ціни на овочі - на 13,6%
За підсумками липня в Україні зафіксували дефляцію: ціни впали на 0,6%.
Ціни в Україні падають другий місяць поспіль, - Держстат Фото: business.ua

Так, ціни в Україні падають вже другий місяць поспіль. У червні вони впали на 0,5%, а у липні - на 0,6%. Від початку року рівень цін зріс на 3%, повідомляє Державна служба статистики України.

Найбільше впали ціни на овочі - на 13,6%. Подешевшали також одяг (3,9%) та взуття (5,2%). Також впали ціни на комунальні послуги (загалом на 2,3%) за місяць, зокрема через падіння цін на газ на 10,4%.

Водночас низка товарів у липні подорожчали: яйця на 15,2%, цукор на 2,9%, алкогольні напої на 1,1%.

"Ціни на транспорт у цілому знизилися на 1,1% в основному через здешевлення палива та мастил на 3,2% та автомобілів на 1,1%", - зазначають у Держстаті.

Нагадаємо, що середня заробітна плата в Україні в доларовому еквіваленті досягла рівня 2013 року.

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