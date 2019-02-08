ЦВК визнала обраними ще сімох депутатів-мажоритарників Підсумки підбито 160 округах зі 199

Центральна виборча комісія визнала обраними депутатами Верховної Ради ще сімох кандидатів, які перемогли в одномандатних виборчих округах.

Фото:Facebook

"На підставі оригіналів протоколів окружних виборчих комісій про підсумки голосування комісія встановила результати позачергових виборів народних депутатів України від 21 липня 2019 року у сімох ОВО", - повідомляє пресслужба ЦВК у Facebook. Обраними народними депутатами стали: - Михайло Лаба, ОВО-70; - Валерій Лунченко, ОВО-71; - Олександр Дубінський, ОВО-94; - Ігор Мурдій, ОВО-100; - Андрій Лопушанський, ОВО-125; - Максим Заремський, ОВО-202; - Мар'яна Безугла, ОВО-217. Станом на 2 серпня ЦВК визнала обраними 160 нардепів. У засіданні комісій оголошена перерва. Нагадаємо, що під час засідання вдень ЦВК на основі оригіналів протоколів окружних виборчих комісій визнала переможцями на мажоритарних округах кандидата від "Слуги народу" Сергія Штепу (77-й одномандатний округ) та самовисуванця Сергія Мінька (80-й округ).

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