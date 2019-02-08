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ЦВК визнала обраними ще сімох депутатів-мажоритарників

Підсумки підбито 160 округах зі 199
Центральна виборча комісія визнала обраними депутатами Верховної Ради ще сімох кандидатів, які перемогли в одномандатних виборчих округах.
ЦВК визнала обраними ще сімох депутатів-мажоритарників Фото:Facebook

"На підставі оригіналів протоколів окружних виборчих комісій про підсумки голосування комісія встановила результати позачергових виборів народних депутатів України від 21 липня 2019 року у сімох ОВО", - повідомляє пресслужба ЦВК у Facebook.

Обраними народними депутатами стали:

- Михайло Лаба, ОВО-70;

- Валерій Лунченко, ОВО-71;

- Олександр Дубінський, ОВО-94;

- Ігор Мурдій, ОВО-100;

- Андрій Лопушанський, ОВО-125;

- Максим Заремський, ОВО-202;

- Мар'яна Безугла, ОВО-217.

Станом на 2 серпня ЦВК визнала обраними 160 нардепів. У засіданні комісій оголошена перерва.

Нагадаємо, що під час засідання вдень ЦВК на основі оригіналів протоколів окружних виборчих комісій визнала переможцями на мажоритарних округах кандидата від "Слуги народу" Сергія Штепу (77-й одномандатний округ) та самовисуванця Сергія Мінька (80-й округ).

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