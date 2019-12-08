ЦВК зареєструвала перших народних депутатів України
12 серпня ЦВК зареєструвала п'ятьох народних депутатів, обраних у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі та 20 нардепів, обраних в одномандатних виборчих округах, повідомляє "Громадське".
Так, від політичної партії "Слуга народу" зареєстровано Олексія Устенка (№86 у виборчому списку партії), від партії "Європейська солідарність" - Руслана Князевича (№21) та Максима Саврасова (№22), від "Опозиційної платформи - За життя" - Юлія Іоффе (№12) та Рената Кузьміна (№35).
Крім того, під час засідання були зареєстровані народні депутати, обрані в одномандатних виборчих округах: №15 - самовисуванка Лариса Білозір (Вінницька область), №37 - самовисуванець Дмитро Шпенов (Дніпропетровська область), №46 - кандидат від партії "Опозиційна платформа - За життя" Федір Христенко, №51 - самовисуванець Олександр Ковальов (Донецька область), №62 - кандидат від політичної партії "Слуга народу" Ігор Герасименко, №64 - самовисуванець Володимир Арешонков, №66 - кандидат від "Слуги народу" Тетяна Грищенко (Житомирська область), №71 - самовисуванець Валерій Лунченко (Закарпатська область), №78 - кандидат від "Опозиційної платформи - За життя" Олександр Пономарьов (Запорізька область), №88 - самовисуванець Андрій Іванчук (Івано-Франківська область), №102 - самовисуванець Олесь Довгий (Кіровоградська область), №107 - самовисуванець Олександр Сухов (Луганська область), №147 - самовисуванець Олег Кулініч (Полтавська область), №155 - самовисуванець Віктор М'ялик (Рівненська область), №162 - кандидат від "Слуги народу" Микола Задорожній (Сумська область), №174 - самовисуванець Олександр Фельдман (Харківська область), №192 - самовисуванець Олександр Герега (Хмельницька область), №197 - кандидат від "Слуги народу" Олександр Скічко, №198 - самовисуванець Сергій Рудик, №200 - самовисуванець Антон Яценко (Черкаська область).
Нагадаємо, 21 липня в Україні відбулися дострокові парламентські вибори. Явка за даними з усіх 199 округів склала 49,84%. Це найнижча явка в історії українських виборів до Ради.
Ті партії, які мають понад 2% голосів, отримуватимуть державне фінансування.
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