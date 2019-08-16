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ЦВК зареєструвала ще 63 народних депутатів України

Загалом зареєстровано 145 нардепів
Центральна виборча комісія зареєструвала ще 63 народних депутатів, обраних на позачергових парламентських виборах 21 липня.
ЦВК зареєструвала ще 63 народних депутатів України Фото:glavcom.ua

Загалом зареєстровано 145 народних депутатів, повідомляє пресслужба ЦВК у Facebook.

Зазначають, що в п'ятницю, 16 серпня, Комісія продовжила свою роботу в режимі засідання.

"Згідно з Конституцією, Законом України "Про вибори народних депутатів України" і на підставі протоколу ЦВК про результати позачергових виборів народних депутатів України в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, Комісія зареєструвала 35 народних депутатів, обраних на позачергових виборах 21 липня в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі", - йдеться в повідомленні.

Зазначають, що серед них: 20 - від партії "Слуга народу", 11 - від "Опозиційною платформи - За життя", четверо - від "Європейської солідарності".

Також ЦВК зареєструвала 28 депутатів, обраних в одномандатних округах.

"Тож станом на 16 серпня Центральна виборча комісія зареєструвала 145 народних депутатів України 72 - обраних у багатомандатних округах і 73 - в одномандатних", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 21 липня в Україні відбулися дострокові парламентські вибори. Явка за даними з усіх 199 округів склала 49,84%. Це найнижча явка в історії українських виборів до Ради.

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