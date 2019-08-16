ЦВК зареєструвала ще 63 народних депутатів України
Загалом зареєстровано 145 народних депутатів, повідомляє пресслужба ЦВК у Facebook.
Зазначають, що в п'ятницю, 16 серпня, Комісія продовжила свою роботу в режимі засідання.
"Згідно з Конституцією, Законом України "Про вибори народних депутатів України" і на підставі протоколу ЦВК про результати позачергових виборів народних депутатів України в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, Комісія зареєструвала 35 народних депутатів, обраних на позачергових виборах 21 липня в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі", - йдеться в повідомленні.
Зазначають, що серед них: 20 - від партії "Слуга народу", 11 - від "Опозиційною платформи - За життя", четверо - від "Європейської солідарності".
Також ЦВК зареєструвала 28 депутатів, обраних в одномандатних округах.
"Тож станом на 16 серпня Центральна виборча комісія зареєструвала 145 народних депутатів України 72 - обраних у багатомандатних округах і 73 - в одномандатних", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 21 липня в Україні відбулися дострокові парламентські вибори. Явка за даними з усіх 199 округів склала 49,84%. Це найнижча явка в історії українських виборів до Ради.
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