ЦВК зареєструвала ще 75 депутатів Ради

Центральна виборча комісія зареєструвала ще 75 депутатів Верховної Ради.

Так, Центрвиборчком зареєстрував 44 депутатів у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі і 31 - в одномандатному, повідомляє ЦВК у Facebook.

Таким чином, станом на 23 серпня всього зареєстровано 395 народних депутатів.

За списками партій зареєстровано 22 депутатів від партії "Слуга народу" (серед них експерт з питань податкового та антикорупційного законодавства Анастасія Красносільська і економіст Олена Шуляк), 10 - від партії "Опозиційна платформа - За життя" (в тому числі депутат Верховної Ради Тарас Козак), одного - від "Батьківщини" (голова ради директорів компанії "Велта" Андрій Ніколаєнко), одного - від партії "Європейська Солідарність" (депутат Ростислав Павленко), 10 - від партії "Голос" (серед них підприємець Кіра Рудик і викладач Київської школи економіки Ярослав Железняк).

До зареєстрованих в одномандатному виборчому окрузі депутатів (31 особа) увійшла обрана в Києві в окрузі №221 (Печерський і частина Солом'янського району) кандидатка від партії "Слуга народу", голова правління громадської організації "Діджитал освіта" Анна Пуртова і обраний в окрузі №198 (Черкаська область) депутат Ради Сергій Рудик.

Нагадаємо, що Центральна виборча комісія в понеділок зареєструвала ще 83 народних депутата, які були обрані на дострокових парламентських виборах.