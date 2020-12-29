Циганков визнаний кращим футболістом чемпіонату України в 2020 році

Півзахисник київського "Динамо" Віктор Циганков визнаний кращим гравцем чемпіонату України з футболу в 2020 році.

У традиційному опитуванні, який проводить "Команда №1", брали участь головні тренери і по 15 футболістів з кожної команди Української Прем'єр-ліги (УПЛ), передає "Укрінформ".

За правилами щорічного референдуму кожен повинен вибрати трійку кращих футболістів чемпіонату України в році. За перше місце нараховується три очки, друге - два, третє - одне.

Циганков набрав 197 балів - 39 перших місць, 28 - других, 24 - третіх. Хавбек виграв опитування в 6 командах УПЛ, а найбільше балів отримав від "Динамо" (38), "Миная" (25) і "Дніпра-1" (22).

На другому місці опинився півзахисник донецького "Шахтаря" Тайсон (112 балів), на третьому - форвард донецького "Олімпіка" Шахаб Захеді (91).

Топ-10 гравців УПЛ в 2020 році:

1. Віктор Циганков ("Динамо") - 197 очок

2. Тайсон ("Шахтар") - 112;

3. Захеді Шахаб ("Олімпік") - 91;

4. Микола Шапаренко ("Динамо") - 83;

5. Владислав Кочергін ("Зоря") - 67

6. Віталій Буяльський ("Динамо") - 48

7. Микола Матвієнко ("Шахтар") - 48

8. Манор Соломон ("Шахтар") - 42

9. Віталій Миколенко ("Динамо") - 39

10. Марлос ("Шахтар") - 31.

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