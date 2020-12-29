Циганков визнаний кращим футболістом чемпіонату України в 2020 році
У традиційному опитуванні, який проводить "Команда №1", брали участь головні тренери і по 15 футболістів з кожної команди Української Прем'єр-ліги (УПЛ), передає "Укрінформ".
За правилами щорічного референдуму кожен повинен вибрати трійку кращих футболістів чемпіонату України в році. За перше місце нараховується три очки, друге - два, третє - одне.
Циганков набрав 197 балів - 39 перших місць, 28 - других, 24 - третіх. Хавбек виграв опитування в 6 командах УПЛ, а найбільше балів отримав від "Динамо" (38), "Миная" (25) і "Дніпра-1" (22).
На другому місці опинився півзахисник донецького "Шахтаря" Тайсон (112 балів), на третьому - форвард донецького "Олімпіка" Шахаб Захеді (91).
Топ-10 гравців УПЛ в 2020 році:
1. Віктор Циганков ("Динамо") - 197 очок
2. Тайсон ("Шахтар") - 112;
3. Захеді Шахаб ("Олімпік") - 91;
4. Микола Шапаренко ("Динамо") - 83;
5. Владислав Кочергін ("Зоря") - 67
6. Віталій Буяльський ("Динамо") - 48
7. Микола Матвієнко ("Шахтар") - 48
8. Манор Соломон ("Шахтар") - 42
9. Віталій Миколенко ("Динамо") - 39
10. Марлос ("Шахтар") - 31.
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