Туристичний сувенір Луганщини оберуть на конкурсі
Про це повідомляє пресслужба Луганської обласної державної адміністрації, передає Укрінформ.
«Громадською організацією «Туристична асоціація Луганської області» було ініційовано започаткування проведення відкритого конкурсу «Туристичний сувенір Луганщини», співорганізатором якого виступає Департамент економічного розвитку, зовнішньоекономічної діяльності та туризму Луганської облдержадміністрації», – йдеться в повідомлені.
Проведення конкурсу регламентується Положенням, яким визначено мету, завдання, учасників, номінації, порядок проведення, підбиття підсумків тощо.
До конкурсу запрошуються громади міст, сіл, селищ, аби просувати туристичні можливості, розширення пропозицій у сфері туризму, діапазону використання ресурсного потенціалу на відповідних територіях.
Участь у конкурсі сприятиме стимулюванню створення сучасної туристичної сувенірної продукції регіону, пошуку пізнаванного стилю сувенірної продукції, яка відображатиме індивідуальність кожної території.
Нагадаємо, що на Закарпатті переконані, що після скасування карантину потік туристів відновлюватиметься поступово, а зросте – не раніше листопада 2020 року.
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