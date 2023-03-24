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Twitter почне відбирати старі "галочки верифікації" з 1 квітня

24 березня 2023, 11:58
Twitter почне відбирати старі
Фото: з вільного доступу
Користувачі можуть зберегти її, оформивши передплату.

Соціальна мережа Twitter заявила про те, що 1 квітня почне проводити ревізію та припиняти дію "синіх галочок верифікації", отриманих до покупки компанії Ілоном Маском. Як йдеться у повідомленні компанії, щоб зберегти галочку користувачі можуть оформити платну передплату Twitter Blue.

Про те, що компанія видалить старі галочки верифікації, Маск написав ще в грудні. До того, як бізнесмен купив соцмережу, сині галочки видавали безкоштовно, вони відзначали верифіковані облікові записи фізичних та юридичних осіб.

Тепер галочку можна придбати, оформивши підписку Twitter Blue. Для тих, хто підпишеться з комп'ютера, вартість підписки становить 8 доларів на місяць, а для мобільних пристроїв – 11. Змінилися і кольори галочок: сині залишилися у приватних користувачів, золоті – у великих компаній, а сірі – у урядових організацій.

Передплата дозволяє отримати і низку інших переваг. Наприклад, можна створювати довші твіти, редагувати та скасовувати їх.

Раніше повідомлялось, що  Twitter майже перестав боротися з проплаченою російською пропагандою.

TwitterМАСК

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