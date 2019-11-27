Twitter почне видаляти акаунти, що не були активні впродовж пів року
Представник компанії заявив виданню, що чистку акаунтів проводять "в інтересах суспільної дискусії", щоб "надавати більш точну і надійну інформацію в твітері". За його словами, така політика змушує користувачів активніше заходити в соцмережу, передає LB.ua.
Процес видалення буде не одноденним, а затягнеться на декілька місяців.
Для збереження акаунта достатньо пройти за посиланням з листа й увійти в нього зі своїм логіном і паролем. Необов'язково щось публікувати в самій соцмережі. Боти не будуть ліквідовані, якщо вони активні і розміщують твіти.
Нагадаємо, що починаючи з 26 листопада Uber Eats надає можливість ресторанам в Києві і Львові використовувати власних кур'єрів для доставки замовлень від компанії.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Чи загрожує Україні енергетична криза?Ціни на електричну енергію для непобутових споживачів із запровадженням нової моделі ринку вже протягом найближчого місяця зростуть на 5-6%. Це підтверджує і офіційна заява Міністра енергетики та вугільної промисловості, який апелює до того, що в Україні тариф як для населення, так і для промисловості у 2-2,7 рази нижчий, ніж в сусідніх Білорусії та РФ
- Гривна все сильнее. Хорошо это или плохо и как теперь с этим жить?