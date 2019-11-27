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Twitter почне видаляти акаунти, що не були активні впродовж пів року

Дистанційні нікнейми при цьому стануть доступні для поточних користувачів
Twitter почав розсилати електронні листи власникам акаунтів, які не були активні впродовж пів року, з попередженням: якщо вони не увійдуть у соцмережу до 11 грудня, то їхній профіль видалять. Дистанційні нікнейми при цьому стануть доступні для поточних користувачів.
Twitter почне видаляти акаунти, що не були активні впродовж пів року Фото: autonews.autoua.net

Представник компанії заявив виданню, що чистку акаунтів проводять "в інтересах суспільної дискусії", щоб "надавати більш точну і надійну інформацію в твітері". За його словами, така політика змушує користувачів активніше заходити в соцмережу, передає LB.ua.

Процес видалення буде не одноденним, а затягнеться на декілька місяців.

Для збереження акаунта достатньо пройти за посиланням з листа й увійти в нього зі своїм логіном і паролем. Необов'язково щось публікувати в самій соцмережі. Боти не будуть ліквідовані, якщо вони активні і розміщують твіти.

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27 11 2019 11:20
ТЕГИ: Twitter
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