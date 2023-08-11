Новий генеральний директор Twitter Лінда Яккаріно пояснила, що рішення змінити назву компанії на Х відображає бачення її власника Ілона Маска.

Про це вона розповіла в інтерв’ю CNBC.

"Ілон говорив про X, додаток для всього, вже тривалий час. Навіть коли ми оголосили, що я приєднуюся до компанії, я приєдналася до компанії, щоб співпрацювати з Ілоном, щоб перетворити Twitter на X, додаток для всього", — розказала генеральний директор соцмережі.

Вона додала, що ребрендинг компанії пов’язаний зі швидшим впровадженням нових можливостей на платформі.

"Якщо ви залишитеся Twitter або залишитеся тим, яким би був ваш попередній бренд, зміни, як правило, будуть лише поступовими. І в X ми думаємо про те, що можливо, а не про поступову зміну того, що неможливо зробити", - сказала Яккаріно.

За її словами, Маск працював над зміною назви компанії ще з моменту придбання Twitter наприкінці минулого року.

Нагадаємо, що на початку місяця AFP подало до суду на Twitter.