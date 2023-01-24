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БІЗНЕС & ФІНАНСИ

Twitter заборгував за оренду офісу в Сан-Франциско

24 січня 2023, 09:15
Twitter заборгував за оренду офісу в Сан-Франциско
Фото: AP
Власник будівлі подав судовий позов

Під керівництвом нового власника Ілона Маска компанія Twitter Inc. припинила сплачувати орендну плату за свою штаб-квартиру в Сан-Франциско в грудні, згідно з позовом, поданим орендодавцем, передає Bloomberg.

Соціальна мережа не сплатила 3,36 млн доларів орендної плати за грудень за офіси на Маркет-стріт, 1355, і 3,42 млн доларів за січень, йдеться в позові, поданому 23 січня до суду штату Каліфорнія власником будівлі - Sri Nine Market Square LLC.

Згідно зі скаргою, Twitter орендує понад 460 000 квадратних футів (43 тис. кв. м)  площі на восьми поверхах будівлі в Сан-Франциско. Компанія Sri Nine Market Square мала акредитив на 3,6 мільйона доларів в якості застави, який Twitter повинен був збільшити до 10 мільйонів доларів, якщо відбудеться передача контролю, що сталося, коли Маск купив компанію.

Twitter стверджував, що йому не потрібно було збільшувати кредитну лінію, згідно зі скаргою.

Sri Nine заявила, що використала існуючу кредитну лінію для покриття грудневої орендної плати в розмірі 3,36 млн доларів і частини орендної плати за січень, залишивши залишок на кредитній лінії на рівні 1 долар.

Sri Nine намагається стягнути несплачену орендну плату і судову заяву про те, що Twitter порушує умови договору оренди, не збільшивши кредитну лінію до 10 мільйонів доларів.

Нагадаємо, кількість штатних співробітників Twitter скоротилася приблизно до 1 300 активних працюючих, у тому числі йдеться про менш ніж 550 штатних інженерів.

 
TwitterМАСК

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