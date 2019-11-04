Тимошенко після поразки на виборах не з'являється в Раді, - "ЧЕСНО"
При цьому член фракції "Батьківщини" Сергій Власенко запевняє, що Тимошенко працює, повідомляє громадський рух "Чесно".
"Юлія Володимирівна працює. Парламентар може працювати не лише в сесійній залі Верховної Ради", - сказав він.
Фото: chesno.org
На уточнююче запитання, чому її тоді не було видно упродовж трьох днів пленарного тижня ні в момент реєстрації, ні під час засідань і розгляду "мовного закону", хоча картка її зареєстрована, Власенко зазначив, що "ви погано слідкували, вона є і працює".
"Чесно" відзначає, що згідно з даними сайту ВР, Тимошенко зареєстрована на пленарні засідання 9 та 10 квітня, а також зареєстрована письмово 11 квітня.
Фото: chesno.org
Фото: chesno.org
Водночас її картка жодного разу не голосувала упродовж пленарного тижня, на якому депутати розглядали поправки до "мовного закону" (№5670-д).
Нагадаємо, лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко заявила, що поважає вибір людей, збирати "майдан" не буде, і що робить ставку на парламентські вибори.
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