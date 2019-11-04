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Тимошенко після поразки на виборах не з'являється в Раді, - "ЧЕСНО"

Картка Тимошенко вставлена у слоті на робочому місці, але самої депутатки у парламенті не помічали
Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко не з’являється у сесійній залі парламенту після поразки у першому турі виборів президента.
Тимошенко після поразки на виборах не з Фото: beztabu.net

При цьому член фракції "Батьківщини" Сергій Власенко запевняє, що Тимошенко працює, повідомляє громадський рух "Чесно".

"Юлія Володимирівна працює. Парламентар може працювати не лише в сесійній залі Верховної Ради", - сказав він.


Фото: chesno.org

На уточнююче запитання, чому її тоді не було видно упродовж трьох днів пленарного тижня ні в момент реєстрації, ні під час засідань і розгляду "мовного закону", хоча картка її зареєстрована, Власенко зазначив, що "ви погано слідкували, вона є і працює".

"Чесно" відзначає, що згідно з даними сайту ВР, Тимошенко зареєстрована на пленарні засідання 9 та 10 квітня, а також зареєстрована письмово 11 квітня. 

Фото: chesno.org

 

Фото: chesno.org

Водночас її картка жодного разу не голосувала упродовж пленарного тижня, на якому депутати розглядали поправки до "мовного закону" (№5670-д). 

Нагадаємо, лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко заявила, що поважає вибір людей, збирати "майдан" не буде, і що робить ставку на парламентські вибори.

 
 
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11 04 2019 16:26
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