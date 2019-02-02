У 2018 році неповнолітні скоїли 15 злочинів проти статевої недоторканності, - ГПУ

Серед цих злочинів шість - це особливо тяжкі злочини

У 2018 році неповнолітніми або ж за їхньої участі було скоєно 15 злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканності.

Серед цих злочинів шість - це особливо тяжкі злочини, свідчать дані, надані Генеральною прокуратурою України, інформує "УНН".

Також минулого року неповнолітніми або ж за їхньої участі було скоєно 452 злочини проти життя та здоров’я особи (з них 16 особливо тяжкі), а також 7 злочинів проти волі, честі та гідності особи (з них один особливо тяжкий злочин).

Нагадаємо, в Україні набув чинності закон № 2227-VIII, який вносить зміни до Кримінального кодексу щодо обов’язкової обопільної згоди на секс. Рік тому його офіційно опублікували у парламентському виданні “Голос України”.