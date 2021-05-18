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У 2019-му у світі виробили 130 млн тонн одноразових пластикових відходів

За 55% із них відповідальні лише 20 компаній
У 2019 році у світі виробили 130 мільйонів тонн одноразових пластикових відходів - більшість із цих відходів викидають на звалища, закопують або спалюють.
У 2019-му у світі виробили 130 млн тонн одноразових пластикових відходів Фото: gettyimages.com

Про це йдеться в Індексі виробників пластикових відходів, повідомляє "Громадське" з посиланням на The Guardian.

До двадцятки найбільших виробників одноразових відходів потрапили державні й транснаціональні компанії, зокрема нафтові гіганти та хімічні компанії.

Так, найбільше таких відходів виробляє американська нафтова корпорація ExxonMobil - вона відповідальна за 5,9 мільйона тонн викинутого одноразового пластику у 2019 році. Американська хімічна корпорація Dow створила 5,5 мільйона таких відходів, а китайське нафтове підприємство Sinopec - 5,3 мільйона тонн.

Загалом одинадцять компаній із двадцятки найбільших забруднювачів розташовуються в Азії (п'ять - у Китаї), чотири - у Європі, три - у Північній Америці та по одній у Латинській Америці та на Близькому Сході. Крім того, виробництво пластику фінансують світові банки.

Згідно зі звітом, одноразовий пластик найчастіше виробляється з викопного палива і він є одним із найскладніших предметів для перероблювання. Лише 10-15% одноразового пластику щороку перероблюється, решта - потрапляє на звалища. Крім того, у 2019 році лише 2% одноразового пластику виготовили з перероблених матеріалів.

Також автори прогнозують, що упродовж наступних п'яти років виробництво одноразового пластику може зрости на 30%. А до 2050 року пластик спричинятиме 5-10% викидів парникових газів.

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18 05 2021 15:48
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