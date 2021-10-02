У 2020 році українці втричі збільшили інвестиції коштів за кордон - "ПриватБанк"
"У порівнянні з 2019 роком кількість оформлених е-лімітів зросла більше ніж утричі (26 719 проти 7 200). Загальна сума оформлених через Приватбанк лімітів у 2020 році склала у еквіваленті 137,6 млн долл США, а в середньому українці минулого року інвестували за кордон трохи більше 5 тис долл США", - йдеться у повідомленні, пише "Економічна правда".
Зазначається, що у 2020 році українці найчастіше оформлювали дозволи на вивезення валюти для купівлі цінних паперів світових компаній.
"Саме на інвестиції за кордон у банку було оформлено 66% (17 663) е-лімітів, 33% (8 842) - на розміщення коштів на закордонному особистому рахунку та 1% (214) - на страхування життя за кордоном", - додали в банку.
При цьому, безперечним лідером для інвестування коштів українцями залишається США - за 2020 рік для інвестицій у американські компанії оформлено 14 607 е-лімітів.
На другому місці Кіпр - 2 868 е-лімітів, також популярні перекази на банківські рахунки в країнах, де найбільше українських заробітчан - Польща (2 124) та Іспанія (1 662).
Найбільше інвестованих за кордон коштів українці переказали у доларах США (70%), також популярні євро (25%) та польський злотий (4,5%).
Читайте також: Пандемія суттєво вдарила по припливу інвестицій в Україну
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Великий бізнес цьогоріч сплатив до бюджету понад 362 мільярди податків
- ВІДЕО Креативна економіка має стати пріоритетом стратегічного розвитку - Зеленський
- ФОТО Імпорт товарів в Україну все ще перевищує експорт попри карантин та кризу
- Як вплинула коронакриза на світ бізнесу: що говорить експерт
- Глобальний збій: чому "падають" сайти соцмереж та інтернет-сервісів і як це шкодить користувачам