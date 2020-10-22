У Барі запрацювала королівська середньовічна "Кухня Бони"

На Вінниччині у місті Бар запрацював стартап-проєкт зі створення ресторану крафтових середньовічних страв "Кухня Бони", названий на честь засновниці міста - польської королеви Бони Сфорци.

Про це кореспондентові "Укрінформу" повідомила авторка проєкту - господиня зеленої садиби "Подільська родина" Оксана Бас.

"Наш проєкт став переможцем обласного конкурсу бізнес-планів підприємців-початківців. Свою ідею назвали "Кухня Бони" - на честь засновниці міста королеви Бони Сфорци, а спозиціонували як домашній крафтовий ресторанчик на свіжому повітрі... Для містян і туристів страви готуватимемо і презентуватимемо наближено до того, який це мало вигляд у часи середньовіччя", - повідомила Бас.

За її словами, на реалізацію стартапу "Кухня Бони" обласна влада надасть 49 тис. грн. Ці кошти використають на облаштування на горі Бони Сфорци у селі Чемериси- Барські, що поблизу міста Бар, ресторану, в якому на відкритому вогні готуватимуть прості сезонні страви з місцевих продуктів, але зі смачними особливостями. Це печені ребра, ковбаса, м'ясо, дичина, птиця, риба, овочі, також голубці часів Бони Сфорци, біґос по-барськи, квашенину, домашній хліб, паляниці, пироги, пампушки, пончики тощо.

Фото: Оксана Бас, Фейсбук "Це буде перший об’єкт атмосферного харчування на свіжому повітрі поблизу Бару, який стане осередком гастротурів, святкових родинних подій та місцем для проведення історичних, культурних, поетичних заходів у дусі Бони Сфорци. Зоною для пікніка стане трав’яний газон у лабіринті рослин та квітів. Кожна територія міститиме дерев’яну тацю на низеньких ніжках, плетені круглі килимки для сидіння. Люди приходитимуть на події або влаштовуватимуть пікніки з родинами і замовлятимуть у нас їжу. Її ми плануємо подавати у паперовому посуді чи упаковці з собою. Таких закладів харчування в нашій громаді немає", - зазначила підприємиця. Фото: Оксана Бас, Фейсбук Вона уточнила, що наразі кошти на реалізацію стартапу ще не надійшли, тому "Кухня Бони" почала працювати на доставку і обслуговування. Перше замовлення у середньовічному стилі "на доставку" вже відпрацювали. Незабаром до замовників виїздитиме й "королева" Бона.

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