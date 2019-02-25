У "БПП" поставили умову Авакову, інакше не голосуватимуть у Раді

Фракція "Блок Петра Порошенка" у Верховній Раді у вівторок бойкотуватиме голосування, за винятком законопроектів у сфері національної безпеки, доки міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков не спростує заяви про підкуп виборців представниками "БПП" або не надасть докази.

"До моменту, доки не буде спростовано ці політично ангажовані заяви або не буде надано докази... наша фракція у вівторок, тобто завтра (26 лютого - ІФ), не голосуватиме ні з одного питання, крім усіх законопроектів, які стосуються сфери національної безпеки і оборони", - повідомив голова фракції "БПП" Артур Герасимов, інформує "Інтерфакс-Україна".

Він нагадав, що глава МВС Аваков заявив про причетність представників фракції "БПП" до "купівлі голосів". За словами Артура Герасимова фракція на своєму засіданні підтримала позицію з вимогою спростувати обвинувачення або оприлюднити докази.

Водночас у фракції "Народний фронт" пов'язують намір "БПП" бойкотувати голосування в парламенті з небажанням голосувати за проект закону, ініційований міністром внутрішніх справ, про посилення відповідальності за порушення на виборах.

"Причина такої різкої заяви зрозуміла - завтра на голосування виноситься законопроект міністра МВС Арсена Авакова №8270 - про посилення відповідальності за порушення на виборах, зокрема за підкуп виборців", - написав народний депутат із "Народного фронту" Антон Геращенко на своїй сторінці в соцмережі Facebook у понеділок увечері.

Нагадаємо, МВС запустило систему онлайн-моніторингу порушень на виборах. На сьогоднішній день зареєстровано 1871 звернення про порушення, що стосуються виборчої кампанії.