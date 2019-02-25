У "БПП" поставили умову Авакову, інакше не голосуватимуть у Раді
"До моменту, доки не буде спростовано ці політично ангажовані заяви або не буде надано докази... наша фракція у вівторок, тобто завтра (26 лютого - ІФ), не голосуватиме ні з одного питання, крім усіх законопроектів, які стосуються сфери національної безпеки і оборони", - повідомив голова фракції "БПП" Артур Герасимов, інформує "Інтерфакс-Україна".
Він нагадав, що глава МВС Аваков заявив про причетність представників фракції "БПП" до "купівлі голосів". За словами Артура Герасимова фракція на своєму засіданні підтримала позицію з вимогою спростувати обвинувачення або оприлюднити докази.
Водночас у фракції "Народний фронт" пов'язують намір "БПП" бойкотувати голосування в парламенті з небажанням голосувати за проект закону, ініційований міністром внутрішніх справ, про посилення відповідальності за порушення на виборах.
"Причина такої різкої заяви зрозуміла - завтра на голосування виноситься законопроект міністра МВС Арсена Авакова №8270 - про посилення відповідальності за порушення на виборах, зокрема за підкуп виборців", - написав народний депутат із "Народного фронту" Антон Геращенко на своїй сторінці в соцмережі Facebook у понеділок увечері.
Нагадаємо, МВС запустило систему онлайн-моніторингу порушень на виборах. На сьогоднішній день зареєстровано 1871 звернення про порушення, що стосуються виборчої кампанії.
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