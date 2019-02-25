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У "БПП" поставили умову Авакову, інакше не голосуватимуть у Раді

Глава МВС Аваков заявив про причетність представників фракції "БПП" до "купівлі голосів"
Фракція "Блок Петра Порошенка" у Верховній Раді у вівторок бойкотуватиме голосування, за винятком законопроектів у сфері національної безпеки, доки міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков не спростує заяви про підкуп виборців представниками "БПП" або не надасть докази.
У "БПП" поставили умову Авакову, інакше не голосуватимуть у Раді Арсен Аваков. Фото: lb.ua

"До моменту, доки не буде спростовано ці політично ангажовані заяви або не буде надано докази... наша фракція у вівторок, тобто завтра (26 лютого - ІФ), не голосуватиме ні з одного питання, крім усіх законопроектів, які стосуються сфери національної безпеки і оборони", - повідомив голова фракції "БПП" Артур Герасимов, інформує "Інтерфакс-Україна".

Він нагадав, що глава МВС Аваков заявив про причетність представників фракції "БПП" до "купівлі голосів". За словами Артура Герасимова фракція на своєму засіданні підтримала позицію з вимогою спростувати обвинувачення або оприлюднити докази.

Водночас у фракції "Народний фронт" пов'язують намір "БПП" бойкотувати голосування в парламенті з небажанням голосувати за проект закону, ініційований міністром внутрішніх справ, про посилення відповідальності за порушення на виборах.

"Причина такої різкої заяви зрозуміла - завтра на голосування виноситься законопроект міністра МВС Арсена Авакова №8270 - про посилення відповідальності за порушення на виборах, зокрема за підкуп виборців", - написав народний депутат із "Народного фронту" Антон Геращенко на своїй сторінці в соцмережі Facebook у понеділок увечері.

Нагадаємо, МВС запустило систему онлайн-моніторингу порушень на виборах. На сьогоднішній день зареєстровано 1871 звернення про порушення, що стосуються виборчої кампанії.

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25 02 2019 23:31
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